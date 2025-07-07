0

«Амур» продлил контракт с Балдаевым на год с зарплатой 17 млн рублей (Metaratings)

«Амур» продлил контракт с Виктором Балдаевым на один сезон .

Об этом сообщает Metaratings. Зарплата 30-летнего защитника по новому соглашению составит 17 млн рублей. 

В прошлом сезоне на счету Балдаева 7 (1+6) очков в 67 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. За «Амур» защитник выступает с сезона-2021/22. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
деньги
logoКХЛ
logoАмур
logoВиктор Балдаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов, Шестеркин, Капризов, Гребенкин, Миронов тоже участвовали. Булыкин и Легков были среди гостей
3сегодня, 16:59
Депутат Журова о «Химках» и «Витязе»: «Клубы не должны сидеть на шее регионального бюджета. Иначе может не хватить средств на спортшколы. Что скажут налогоплательщики?»
58сегодня, 15:13
Соловьев подписал контракт с «Амуром» на 2 года. Экс-защитник «Авангарда» получит 35 млн рублей за следующий сезон
28 июня, 08:50
Главные новости
Крикунов о Ротенберге: «В СКА его система выводила молодежь на новый уровень. В НХЛ уехало несколько игроков, практику они получили именно в Петербурге»
9сегодня, 19:33
«Торпедо» продлило договор с Артамоновым на 2 года. 19-летний форвард – лучший бомбардир нижегородцев с 39 очками в 63 матчах в прошлом сезоне
3сегодня, 18:44
Рыбин о Хартли: «Топ-тренер. Кто в КХЛ способен возглавлять «Локомотив»: Квартальнов, Знарок и еще пара специалистов»
6сегодня, 18:27
«Филадельфия» продлила контракт с Йорком на 5 лет, кэпхит – 5,15 млн долларов. У 24-летнего защитника 17 очков в 66 матчах
сегодня, 18:18
Быков о назначении Хартли: «Удивительно, что «Локомотив» не дал возможность российскому тренеру, но руководству виднее»
7сегодня, 17:47
Депутат Журова о запрете Овечкину давать интервью: «Не связано с тем, что он не любит Россию и его кто‑то обязал. Он хочет от СМИ отдохнуть, может»
8сегодня, 17:14
«Монреаль» хочет подписать Кузнецова, сообщил журналист д’Амико: «Канадиенс» сделали все возможное, они оценивают варианты и готовят план B, C и D»
39сегодня, 16:33
Мильштейн о Кучерове: «Лучший хоккеист мира. Он горит на льду, для него главное – победа команды, а не индивидуальные трофеи»
16сегодня, 16:10
Депутат Свищев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не надо искать политической подоплеки, если причина в том, что НХЛ снимает фильм. Александр – бренд мирового масштаба»
8сегодня, 15:29
Депутат Журова о «Химках» и «Витязе»: «Клубы не должны сидеть на шее регионального бюджета. Иначе может не хватить средств на спортшколы. Что скажут налогоплательщики?»
58сегодня, 15:13
Ко всем новостям
Последние новости
Михалев и Дашкевич вошли в штаб Квартальнова в «Динамо» Минск. Ковалев и Горбенко продолжат работать ассистентами
2сегодня, 18:02
СКА расторг контракт с Чивилевым. Форвард провел сезон в «Витязе» в аренде
1сегодня, 17:40
Агентство Комтуа: «Работа с клубами НХЛ продолжается, интерес оттуда есть. Пока никакой конкретики»
1сегодня, 17:30
Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов, Шестеркин, Капризов, Гребенкин, Миронов тоже участвовали. Булыкин и Легков были среди гостей
3сегодня, 16:59
Ковальчук о Ларионове в СКА: «Все будет зависеть не только от него, в составе много изменений. Полный стадион будет однозначно, в Петербурге обожают хоккей»
сегодня, 15:58
Сурин потерял клюшки при перелете из США: «Баул не приехал пока. Запасного инвентаря нет, но к старту тренировок мой будет у меня»
сегодня, 15:46
Плющев о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «Решение верное, но может быть отток аудитории. Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф»
1сегодня, 14:59
Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»
3сегодня, 14:15
Билялетдинов и Федоров вошли в тренерские штабы команд на «Матче года». Игра российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля
сегодня, 12:13
Егор Яковлев: «Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Сделал правильные выводы – скинул более 6 кг и хочу стать еще легче»
4сегодня, 11:40