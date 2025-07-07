«Амур» продлил контракт с Балдаевым на год с зарплатой 17 млн рублей (Metaratings)
«Амур» продлил контракт с Виктором Балдаевым на один сезон .
Об этом сообщает Metaratings. Зарплата 30-летнего защитника по новому соглашению составит 17 млн рублей.
В прошлом сезоне на счету Балдаева 7 (1+6) очков в 67 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. За «Амур» защитник выступает с сезона-2021/22.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости