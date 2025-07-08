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«Северсталь» отпустит Лишку на Олимпиаду-2026: «С Адамом у нас хорошие отношения. Все-таки это его жизнь, его карьера»

«Северсталь» отпустит Адама Лишку в сборную Словакии на Олимпиаду.

Об этом заявил директор череповецкого клуба Николай Канаков.

С Лишкой у нас хорошие отношения, в позапрошлом году его не вызывали, а сейчас позвали. Все-таки это его жизнь, его карьера», – сказал Канаков.

Хоккейный турнир на Играх-2026 пройдет с 11 по 22 февраля.

В прошлом сезоне в 58 матчах чемпионата КХЛ форвард набрал 20 (8+12) очков, в плей-офф Лишка не играл из-за травмы. 

За «Северсталь» нападающий выступает с сезона-2019/20.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoАдам Лишка
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