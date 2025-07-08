Дэн Мильштейн: «Российская вратарская школа – лучшая в мире. Шестой голкипер сборной России был бы первым в некоторых командах на Турнире четырех»
Дэн Мильштейн заявил, что российская вратарская школа является лучшей в мире.
– В вашем агентстве много голкиперов. Вы согласны с тем, что российская вратарская школа – лучшая в мире?
– Да, российская вратарская школа – лучшая в мире. Не думаю, что со мной будет спорить кто-то из руководителей команд НХЛ. Даже драфт этому свидетельство.
Если бы сборная России играла на Турнире четырех наций, то шестой вратарь в иерархии российской сборной был бы первым вратарем в некоторых из других национальных команд, – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.
Напомним, в феврале на Турнире четырех наций участвовали сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Канадцы стали победителями.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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