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Дэн Мильштейн: «Российская вратарская школа – лучшая в мире. Шестой голкипер сборной России был бы первым в некоторых командах на Турнире четырех»

Дэн Мильштейн заявил, что российская вратарская школа является лучшей в мире.

– В вашем агентстве много голкиперов. Вы согласны с тем, что российская вратарская школа – лучшая в мире?

– Да, российская вратарская школа – лучшая в мире. Не думаю, что со мной будет спорить кто-то из руководителей команд НХЛ. Даже драфт этому свидетельство.

Если бы сборная России играла на Турнире четырех наций, то шестой вратарь в иерархии российской сборной был бы первым вратарем в некоторых из других национальных команд, – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.

Напомним, в феврале на Турнире четырех наций участвовали сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Канадцы стали победителями. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoНХЛ
logoДэн Мильштейн
logoКХЛ
logoТурнир четырех наций
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная США по хоккею
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