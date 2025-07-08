Дэн Мильштейн: «Российская вратарская школа – лучшая в мире. Шестой голкипер сборной России был бы первым в некоторых командах на Турнире четырех»

Дэн Мильштейн заявил, что российская вратарская школа является лучшей в мире.

– В вашем агентстве много голкиперов. Вы согласны с тем, что российская вратарская школа – лучшая в мире?

– Да, российская вратарская школа – лучшая в мире. Не думаю, что со мной будет спорить кто-то из руководителей команд НХЛ . Даже драфт этому свидетельство.

Если бы сборная России играла на Турнире четырех наций, то шестой вратарь в иерархии российской сборной был бы первым вратарем в некоторых из других национальных команд, – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн .

Напомним, в феврале на Турнире четырех наций участвовали сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Канадцы стали победителями.