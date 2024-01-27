Илья Самсонов: «Не хочу говорить, что я вернулся или не вернулся. Важно было расслабиться»

Илья Самсонов прокомментировал успешную игру в последних матчах НХЛ.

Вратарь «Торонто» отражал лишь 86,2% бросков в первых 15 матчах сезона, после чего прошел драфт отказов, оказался в АХЛ и вернулся в «Мэйпл Лифс». В последних трех играх он отразил 94,4% бросков.

«Важно расслабиться, чтобы двигаться легче и быстрее. Это было важно для меня. Не хочу говорить, что я вернулся или не вернулся. Я здесь и воспринимаю происходящее момент за моментом, день за днем», – сказал Самсонов.

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