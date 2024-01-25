Киф об игре Самсонова против «Виннипега»: «Идеально. Илья был великолепен от начала до конца матча»

Теги Торонто НХЛ Виннипег Илья Самсонов Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф высоко оценил игру Ильи Самсонова в матче против «Виннипега».

Вратарь «Торонто» сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Джетс» (1:0 ОТ). Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва.

«Идеально. Илья был великолепен от начала до конца игры. Он был хорош в начале игры, когда они бросали со всех сторон, он был великолепен.

И он, очевидно, был великолепен в нескольких высококлассных моментах, которые у них были. Он был потрясающим. 

Просто еще один «кирпичик» для него, он выглядит так же уверенно, как и всегда», – сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф

Настоящий Самсонов вернулся: одним из лучших сэйвов года остановил «Виннипег»!

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5 комментариев
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Нельзя говорит 2 в 0, не на пустые же выходили! Илья молодец! Знатно вытащил момент.
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Ответ Dimitry Steshenko
В хоккее, "выход в 0" - это выход полевого(-ых) против вратаря, когда полевые игроки, команды соперника находятся позади убежавших! Как то так. Потому, все правильно сказал
Да я это понимаю, просто само выражение не отражает сути происходящего. Так-то спорить не буду. Всё понятно.
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Запомните его таким))
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Ответ Гормек Лютый
Нельзя говорит 2 в 0, не на пустые же выходили! Илья молодец! Знатно вытащил момент.
два в ноль защитников. так и говорят
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Ответ Гормек Лютый
Нельзя говорит 2 в 0, не на пустые же выходили! Илья молодец! Знатно вытащил момент.
В хоккее, "выход в 0" - это выход полевого(-ых) против вратаря, когда полевые игроки, команды соперника находятся позади убежавших! Как то так. Потому, все правильно сказал
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