Остон Мэттьюс: «Самсонов сыграл невероятно против «Виннипега». Он был лучшим хоккеистом на льду в составе «Торонто»

Теги Торонто НХЛ Виннипег Илья Самсонов Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс оценил игру Ильи Самсонова.

Вратарь «Торонто» сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега» (1:0 ОТ). Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва.

«Самсонов сыграл невероятно. Думаю, что он был лучшим хоккеистом на льду в составе «Торонто».

То, как он провел матч, – это потрясающе», – сказал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Настоящий Самсонов вернулся: одним из лучших сэйвов года остановил «Виннипег»!

1 комментарий
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Молодец Мэтьюс сказал добрые слова об Илье
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