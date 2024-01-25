Самсонов о том, что болельщики аплодировали ему стоя: «Чуть не заплакал. Фанаты давно не были такими громкими, это важно для меня»

Илья Самсонов поделился эмоциями после матча против «Виннипега».

Вратарь «Торонто» сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Джетс» (1:0 ОТ).

Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва. Болельщики аплодировали ему стоя во время следующей паузы в матче.

«Я чуть не заплакал. Давно фанаты не были такими громкими.

Это важно для меня. Давно я такого не слышал.

Это очень важно. Еще раз спасибо всем болельщикам», – сказал вратарь « » .