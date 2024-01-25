Самсонов о том, что болельщики аплодировали ему стоя: «Чуть не заплакал. Фанаты давно не были такими громкими, это важно для меня»

Теги болельщики Торонто НХЛ Виннипег Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов поделился эмоциями после матча против «Виннипега».

Вратарь «Торонто» сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Джетс» (1:0 ОТ).

Во втором периоде ему удалось ликвидировать выход соперника 2 в 0, сделав 2 сэйва. Болельщики аплодировали ему стоя во время следующей паузы в матче.

«Я чуть не заплакал. Давно фанаты не были такими громкими.

Это важно для меня. Давно я такого не слышал. 

Это очень важно. Еще раз спасибо всем болельщикам», – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.

 

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5 комментариев
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Я не знаю, можно ли найти в лиге более нестабильного чувака, которого швыряет в такие крайности. То он дико чудит в Кэпс, и на него орёт Ови, то он там выдаёт чудо-матчи, то его сплавляют в Лифс, и он чередует чудовищную игру и ДРАФТ ОТКАЗОВ с сухарями, где ему скандирует стадион. И по сухарям обгоняет самого Шестёркина, у которого Везина так-то, если чё. Удивительный чел.
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Ответ Andrey Wolf
Я не знаю, можно ли найти в лиге более нестабильного чувака, которого швыряет в такие крайности. То он дико чудит в Кэпс, и на него орёт Ови, то он там выдаёт чудо-матчи, то его сплавляют в Лифс, и он чередует чудовищную игру и ДРАФТ ОТКАЗОВ с сухарями, где ему скандирует стадион. И по сухарям обгоняет самого Шестёркина, у которого Везина так-то, если чё. Удивительный чел.
По факту это говорит лишь о том, что у Ильи отсутствует черта, присущая хорошим воротчикам, - стабильность . Увы.
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Рад за Илью.. тот эпизод с выходом 2 в 0 вышел зрелищным , Самми затащил конкретно..
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Игра выглядела как слив тренера, эта отвратительная игра от Тавареса (впрочем как всегда) и Марнера (было видно его нежелание доигрывать моменты). Робертсон не в курсе видимо был
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В следующем матче все равно штук 5-6 получит,а странные матчи как сегодняшний всегда бывают.
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