Малкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ (1267)
Евгений Малкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в игре против «Аризоны» (2:5).
Теперь на счету Евгения Малкина 1267 (486+781) очков в 1107 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он повторил достижение Жана Рателя (1267 баллов), разделив с ним 39-е место по очкам в истории лиги.
38-е место занимает Эл Макиннис (1274). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857).
Женя сегодня 1+1 набрал
1. Макдэвид - 1.49
2. Кросби - 1.26
3-4. КУЧЕРОВ, Драйзайтль - 1.17
5-6-7. МАЛКИН, Мэттьюс, ПАНАРИН - 1.14
8. Маккиннон - 1.11
9. Марнер - 1.10
10. ОВЕЧКИН - 1.09