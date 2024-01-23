Малкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ (1267)

Евгений Малкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ.

Нападающий « » сделал передачу в игре против «Аризоны» (2:5).

Теперь на счету 1267 (486+781) очков в 1107 матчах в регулярных чемпионатах .

Он повторил достижение Жана Рателя (1267 баллов), разделив с ним 39-е место по очкам в истории лиги.

38-е место занимает (1274). Рекорд принадлежит (2857).