Малкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ (1267)

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Уэйн Гретцки НХЛ Эл Макиннис Хоккей

Евгений Малкин вышел на 39-е место по очкам в истории НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в игре против «Аризоны» (2:5).

Теперь на счету Евгения Малкина 1267 (486+781) очков в 1107 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он повторил достижение Жана Рателя (1267 баллов), разделив с ним 39-е место по очкам в истории лиги.

38-е место занимает Эл Макиннис (1274). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857).

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13 комментариев
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Ответ Maxim Shumov
В конце только подпортил себе всю малину
в смысле подпортил?
Женя сегодня 1+1 набрал
+14
-1
+13
Очки в среднем за игру, действующие игроки, min. 500 матчей:

1. Макдэвид - 1.49
2. Кросби - 1.26
3-4. КУЧЕРОВ, Драйзайтль - 1.17
5-6-7. МАЛКИН, Мэттьюс, ПАНАРИН - 1.14
8. Маккиннон - 1.11
9. Марнер - 1.10
10. ОВЕЧКИН - 1.09
+5
-1
+4
В топ-30 до конца контракта спокойно зайдет, уж за кого, а за Малыча нет опасений, что он в тыкву превратится после этого или следующего сезона. Посложнее, но шанс есть войти и в топ-25.
+9
-7
+2
Кастеровой если так же продолжит в свои ложить, то в топ-10 может попасть)
+6
-6
0
к концу карьеры травмы куда то делись, нельзя было наоборот 🤷
0
0
0
Ответ Maxim Shumov
В конце только подпортил себе всю малину
все как ты любишь) только это был не Овечкин
+5
-5
0
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