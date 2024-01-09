Малкин вышел на 51-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, до 50-го – 4 гола
Евгений Малкин приблизился к топ-50 снайперов в истории НХЛ.
37-летний российский форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).
Малкин забил 486-й гол, обогнал Брайана Беллоуза (485) и вышел на 51-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.
50-е место занимает Норм Улльман, забивший 490 голов.
Александр Овечкин идет 2-м (830 шайб), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).
И что за бурная радость ?