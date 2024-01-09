Малкин вышел на 51-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, до 50-го – 4 гола

Теги рейтинги Питтсбург Филадельфия Евгений Малкин НХЛ Брайан Беллоуз Норм Улльман Хоккей

Евгений Малкин приблизился к топ-50 снайперов в истории НХЛ.

37-летний российский форвард «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

Малкин забил 486-й гол, обогнал Брайана Беллоуза (485) и вышел на 51-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

50-е место занимает Норм Улльман, забивший 490 голов.

Александр Овечкин идет 2-м (830 шайб), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Хет-трик имени Малкина: суперпас, гол, удар в нос

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8 комментариев
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Ждем 500-ю шайбу в этом сезоне!!!
+9
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+9
Цифра 500 - гроссмейстерский результат, ждем уже в этом сезоне. Странно, что объективные канадские специалисты не включили такого хоккеиста в сотню лучших в нхл.
+8
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я думаю 15 забить до конца сезона не проблема для Жени
+5
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+5
Не включение Малкина в топ-100 хоккеистов за всю историю было жутким решением!
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А у Малкина есть свой Дух Хлебанасущенского?))
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Малкин - гражданин США . И платит налоги на производство "Патриотов " Как и Овечкин.
И что за бурная радость ?
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