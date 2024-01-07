Малкин сделал 777-ю голевую передачу в НХЛ и вышел на 39-е место в истории лиги, обогнав Рателля

Евгений Малкин сделал 777-ю передачу в НХЛ и вышел на 39-е место в истории.

Форвард « » ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе «Питтсбурга» в матче с «Баффало» (1:3) в регулярном чемпионате .

На счету россиянина 1262 (485+777) очка в 1101 матче в рамках регулярок.

По числу передач россиянин лидирует среди россиян в истории лиги и занимает 39-е место среди всех игроков. Он обошел Жана Рателля (776 в 1280 играх). На 38-м месте идет Брайан Лич (781 в 1205).

В текущем сезоне у 37-летнего 33 (14+19) балла в 38 играх. Сегодня Евгений (20:51, 4:37 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 3 попытки из 7 (42,9%).