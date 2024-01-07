Малкин сделал 777-ю голевую передачу в НХЛ и вышел на 39-е место в истории лиги, обогнав Рателля

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин сделал 777-ю передачу в НХЛ и вышел на 39-е место в истории.

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе «Питтсбурга» в матче с «Баффало» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету россиянина 1262 (485+777) очка в 1101 матче в рамках регулярок. 

По числу передач россиянин лидирует среди россиян в истории лиги и занимает 39-е место среди всех игроков. Он обошел Жана Рателля (776 в 1280 играх). На 38-м месте идет Брайан Лич (781 в 1205). 

В текущем сезоне у 37-летнего Малкина 33 (14+19) балла в 38 играх. Сегодня Евгений (20:51, 4:37 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 3 попытки из 7 (42,9%). 

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11 комментариев
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3 из 4 это 75%
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Красивая цифра 777). Включите уже Малкина в топ-100 , Топ-50 и Топ-20)
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Три топора.
+6
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+6
Джино зажигает!
При этом пока в сезоне меньше привычных очка за игру.
Таких сезонов у него 15, больше всех среди наших.
+2
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Какое красивое число 777. Теперь ждём 800 передачу. Хотелось бы увидеть и 888 передачу Жени.
+1
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Джино с тремя топорами!
Крутой боевик!
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Есть повод выпить портвейн после матча)
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Три семёрки Джино застолбил!
Есть время и задор и для 888.
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Зашёл посмотреть общий рейтинг и снова поразился,что у Грецки передач больше,чем у всех остальных очков...
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Ответ Сергей
3 из 4 это 75%
Верно. Но на деле все-таки 3 из 7
+1
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Ответ Сергей
3 из 4 это 75%
но там скорее 3 из 7, судя по проценту. А проиграл соответственно 4 попытки
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