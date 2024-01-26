«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс». Клуб выиграл 9 из 10 последних матчей

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Михаил Кравец Сергей Бойков Семен Чистяков Илья Рейнгардт Хоккей

«Авангард» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (4:2).

К 17-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Михаила Кравеца уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Авангард» сравнял счет благодаря голам Сергея Бойкова и Семена Чистякова. Решающую шайбу забросил Илья Рейнгардт.

Это девятая победа «Авангарда» в 10 последних играх.

На данный момент клуб занимает второе место в таблице Востока, набрав 79 очков в 55 играх.

В следующем матче, 28 января, команда сыграет с «Трактором».

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Больше всего радует, что перестали быть командой одного звена.
+13
0
+13
позор судейству, тащат Ак Барс как могут
+11
-3
+8
Для становления команды такие победы бесценны
+7
0
+7
Ава с победой красавчики!
+5
0
+5
Ответ Ыжык
Отличные второй и третий периоды. Как по мне, без Ткачева Авангард играет лучше. Именно командой.
Ну эт ты зря так. Ткачев вернется будет ещё интереснее...
+4
0
+4
Ответ PostFactum
Ну эт ты зря так. Ткачев вернется будет ещё интереснее...
Посмотрим. Я просто констатирую факт. Играют всей командой, все звенья понимают что волшебник на голубом вертолёте не прилетит. Надеюсь что с выходом Ткачева это останется и добавится разнообразие в атаке.
+3
0
+3
Ответ Денчик Мирафомич
это мы ещё посмотрим это просто Барсы отдали победу
Утешай себя, если тебе так легче.,))
+5
-3
+2
Ответ sergey _81
Как же омские болельщики любят жаловаться на судей, даже когда их команда побеждает, все равно ноют. Ну где сегодня судья тащили АК барс? Авангард молодцы, заслуженно победили!
какие омские болельщики? один коментатор высказал свое мнение, а вы сразу обвиняете омских болельщиков которые в большинстве своем отлично разбираются в хоккее
+3
-1
+2
Да победа , да характер, но я как фанат профессиональной работы тренерского штаба Боба Хартли не стал бы забывать что тренер по физике сейчас Брндан Бови в АК барсе и он умеет преобразить к плей офф любую стаю, если конечно тренер сможет подготовить эту стаю психологически
+2
0
+2
Омск с победой, изи катка👍лидер не оставил шансов середняку
+5
-4
+1
Ответ sd4fmwrvz8
Омск с победой, изи катка👍лидер не оставил шансов середняку
Я бы не сказал, что изи. Пришлось на характере вытаскивать.
+2
-1
+1
Ответ djek
Не могу понять как Ак барс постоянно подкупают судей Ну даже не интересно становиться смотреть с ними игры Судья свистну шайба не прижатая же была отскочила .Клюшкой по лицу получил не видят У того шлем не пристегнутый был 4 минуты получили
Играть не могут,остается на судей полагаться только,кто то кляузы строчит главе ,кто то с судьями работает😁так и живем))вторая лига после НХЛ 🤟😁дружище это еще цветочки,все интересное в плей офф начнется))там такие клубы и не такие выкрутасы будут исполнять
+2
-1
+1
Не могу понять как Ак барс постоянно подкупают судей Ну даже не интересно становиться смотреть с ними игры Судья свистну шайба не прижатая же была отскочила .Клюшкой по лицу получил не видят У того шлем не пристегнутый был 4 минуты получили
+2
-2
0
Ответ Великий Кукурузо
это уже не проблема авангарда, скорее всего попадете на Локо если пройдете авто😬
Это они на Авангард попадут, это для них беда!
0
0
0
Ответ Слава Лукашев
Да победа , да характер, но я как фанат профессиональной работы тренерского штаба Боба Хартли не стал бы забывать что тренер по физике сейчас Брндан Бови в АК барсе и он умеет преобразить к плей офф любую стаю, если конечно тренер сможет подготовить эту стаю психологически
Учитывая то что в прошлом сезона потоянно сливали с 2-0 а в этом сезоне проблема улетучилось то у меня возникают сомнения по уровню бови.
0
0
0
Ответ Слава Лукашев
Да победа , да характер, но я как фанат профессиональной работы тренерского штаба Боба Хартли не стал бы забывать что тренер по физике сейчас Брндан Бови в АК барсе и он умеет преобразить к плей офф любую стаю, если конечно тренер сможет подготовить эту стаю психологически
в прошлом сезоне он не смог подготовить к Казани. потому что играло от силы 5человек.
0
0
0
Ответ Великий Кукурузо
это уже не проблема авангарда, скорее всего попадете на Локо если пройдете авто😬
вообще без разницы. чемпион реально должен быть лучшим. поэтому пусть победит команда чемпионов. а болею я за авангард. все идут у чемпионству и уважаю всех кроме Йозе Марино идущего по головам
+1
-1
0
Ответ Слава Лукашев
Да победа , да характер, но я как фанат профессиональной работы тренерского штаба Боба Хартли не стал бы забывать что тренер по физике сейчас Брндан Бови в АК барсе и он умеет преобразить к плей офф любую стаю, если конечно тренер сможет подготовить эту стаю психологически
это уже не проблема авангарда, скорее всего попадете на Локо если пройдете авто😬
+1
-1
0
Ответ Эд..19
Дык ветку глянь - каждый второй коммент - плач по судейству )))) Даже когда победа ))))))) Это уже клише Омска - поплакаться в каждой игре по поводу судей )
дак ветка это 10 тысяч Омких болельщиков, или пятерка писак в интернете?
0
0
0
Отличные второй и третий периоды.
Как по мне, без Ткачева Авангард играет лучше. Именно командой.
+5
-5
0
Ответ sergey _81
Как же омские болельщики любят жаловаться на судей, даже когда их команда побеждает, все равно ноют. Ну где сегодня судья тащили АК барс? Авангард молодцы, заслуженно победили!
Тебе не понять. Твоя команда никогда не играла против "казанского судейства"
+2
-2
0
Авангард показал Акбарса кто главный на улицах Казани .
+2
-2
0
Ответ Ыжык
Отличные второй и третий периоды. Как по мне, без Ткачева Авангард играет лучше. Именно командой.
😂😂😂👍 вот ты тип…
+1
-1
0
Ответ Hola Hola
Я бы не сказал, что изи. Пришлось на характере вытаскивать.
Ну естественно на характере, когда против тебя 2 команды, судейская бригада и акбарс, только на характере и берутся такие игры...
+1
-1
0
Да, временная потеря Ткачёва пошла команде на пользу, как ни странно. И с появлением Ткачёва Авангард обязан стать ещё сильнее! Ждём!
0
0
0
Третий период в исполнении Авангарда один из лучших за последнее время.
0
0
0
Скажу коротко про игроков Авангарда-молодцы , отыграться с 0-2 у Ак Барса и победить -дорогого стоит !
0
0
0
Да Вано не видел таких крутейших матчей, атмосфера на арене была просто ШИКАРНАЯ!!!
0
0
0
Омск круто играет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий