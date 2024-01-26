«Авангард» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс». Клуб выиграл 9 из 10 последних матчей
«Авангард» одержал волевую победу над «Ак Барсом» (4:2).
К 17-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Михаила Кравеца уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.
«Авангард» сравнял счет благодаря голам Сергея Бойкова и Семена Чистякова. Решающую шайбу забросил Илья Рейнгардт.
Это девятая победа «Авангарда» в 10 последних играх.
На данный момент клуб занимает второе место в таблице Востока, набрав 79 очков в 55 играх.
В следующем матче, 28 января, команда сыграет с «Трактором».
Как по мне, без Ткачева Авангард играет лучше. Именно командой.