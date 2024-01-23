Кравец про 6:2 с «Северсталью»: «Авангард» вчистую переиграл во втором и третьем периодах. Благодарю команду – наверное, лучший матч за поездку»

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Северсталью».

«Авангард» выиграл со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Для нас очень важная победа после не очень удачной игры в нападении в Ярославле, где мы создали очень мало моментов. Наверное, самый худший показатель за последнее время. Ребята проявили свой характер, мужество, скорость и мастерство.

Понимали, что « » – быстрая, очень активная команда, поэтому старались играть практически в одно касание, на игрока, который открывается вперед. Получилось это все со скоростью, с мастерством и, конечно же, завершением моментов.

Молодцы и бригада меньшинства, и вратарь – держали нас в игре. Благодарю команду, наверное, в этой поездке это лучший матч.

Нужно цепляться за эту игру, за отношение, за работу для того, чтобы двигаться дальше и играть тяжелые матчи в будущем.

– Счет по игре, как вам кажется? «Авангард» забросил много шайб. Не было ощущения, что «Северсталь» поплыла?

– Не могу говорить за «Северсталь». Мы не поплыли, а играли здорово. Наши голы были забиты на хороших комбинациях, на хорошей скорости.

«Северсталь» играет в атакующий хоккей, иногда проваливается и мы за счет их каких-то неправильных действий смогли их отрезать, смогли убежать и на контратаках забить хорошие голы, но также были хорошие голы забиты и в зоне.

Мы их просто в целом вчистую переиграли – в данной ситуации второй и третий периоды.

– Многие ожидали увидеть Ткачева в составе, но не увидели. Прокомментируйте, пожалуйста, чтобы успокоить болельщиков.

– Болельщикам надо радоваться победе. Ткачев как будет готов, сразу выйдет на лед. Мы не хотим повторения никаких травм и рецидивов.

Мы его восстанавливаем на 200%. Как только будет такая готовность, Володя выйдет и будет играть, – сказал главный тренер « » .