Козырев о поражении от «Авангарда»: «У «Северстали» не получилась комбинационная игра. Не шла передача, много неточностей»

Теги Авангард Северсталь Андрей Козырев КХЛ Хоккей

Андрей Козырев высказался о поражении от «Авангарда».

«Северсталь» уступила со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы уступили. Уступили в том, что ту игру, которую мы показываем – комбинационную – она у нас не получилась.

Это было связано с тем, что было много брака. Не шла передача, было много неточностей.

В связи с этим нам не удалось контролировать игру, контролировать шайбу. Поэтому проиграли», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

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