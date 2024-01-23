Козырев о поражении от «Авангарда»: «У «Северстали» не получилась комбинационная игра. Не шла передача, много неточностей»
Андрей Козырев высказался о поражении от «Авангарда».
«Северсталь» уступила со счетом 2:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Мы уступили. Уступили в том, что ту игру, которую мы показываем – комбинационную – она у нас не получилась.
Это было связано с тем, что было много брака. Не шла передача, было много неточностей.
В связи с этим нам не удалось контролировать игру, контролировать шайбу. Поэтому проиграли», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.