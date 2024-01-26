Кулемин о хет-трике в матче с «Амуром»: «Спасибо ребятам за хорошие пасы. Мне осталось лишь замкнуть»
Николай Кулемин высказался о своем хет-трике в матче с «Амуром» (3:0).
– Три игры подряд с «Амуром». Овертайм, буллиты. Команда соперника хорошо играет в обороне, тяжело набирать очки. Хорошо, что выиграли два матча на Дальнем Востоке, было непросто. Чуть поменяли в средней зоне свою систему. Двигались во втором матче быстрее.
– Как удалось адаптироваться на Дальнем Востоке?
– Мы стараемся не менять часовые пояса. Живем по-нашему времени. В первом матче особо не понимаешь, что происходит. Во втором попроще было.
– Помните, когда последний раз делали хет-трик?
– Да. В первом матче за «Салават Юлаев», с «Барысом».
Очень рад сегодня забить. Спасибо ребятам за хорошие пасы. Мне осталось лишь замкнуть.
– Что нужно делать дальше, чтобы сохранить свежесть?
– Тяжелая поездка для нас, плюс с «Адмиралом» всегда непростые игры. Они действуют от обороны, тяжело их взломать.
Сейчас нужно уделить время подготовке вне льда. Правильно восстановиться, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин.
Хет-трик Кулемина – 30-й случай в этой регулярке, когда игрок забросил 3+ шайбы в матче. Это повторение рекорда сезона-2014/15