Мартемьянов о 0:3 от «Салавата»: «Большие претензии к лидерам, первым двум звеньям. Они провалили матч. Не хватило боевого настроя»

Теги Салават Юлаев Амур КХЛ Игорь Бобков Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Салавата Юлаева» (0:3).

«Сегодня не хватило боевого настроя. Большие претензии к лидерам, первым двум звеньям. Они абсолютно провалили матч.

Игорю Бобкову благодарен, он держал нас в игре. В третьем периоде пошли ва-банк, пошли в прессинг по всей площадке, но поймали на контратаке нас.

Недоработка нападающего привела ко второму голу. Ну и нападающий проспал, когда нам забивали с синей линии. Это его работа – ловить на себя в такой ситуации.

Нет бросков, нет голов, на пятак мы не лезем, сохраняем шайбу. Ну и результат – 0:3», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

«Амур» проиграл 8 матчей подряд. До зоны плей-офф – 3 очка

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5 комментариев
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У них к тебе тоже видимо претензии, раз уже несколько месяцев вы рубите бревно с этими "лидерами".
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А как же ворота, в Уфе ворота плохие а в Хабаровске, что мешает? Видимо яица !!!
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Если напдающий недоработал на игре, то похоже тренер не доработал до игры.
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Лучше бы про свои недоработки рассказал. Ни бригад большинства, ни реализации моментов весь сезон
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Большие претензии...к себе. Так хоть иногда тренеры говорят? Или они всегда Д Артаньяны?
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