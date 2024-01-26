Мартемьянов о 0:3 от «Салавата»: «Большие претензии к лидерам, первым двум звеньям. Они провалили матч. Не хватило боевого настроя»

Андрей Мартемьянов высказался после матча против «Салавата Юлаева» (0:3).

«Сегодня не хватило боевого настроя. Большие претензии к лидерам, первым двум звеньям. Они абсолютно провалили матч.

Игорю Бобкову благодарен, он держал нас в игре. В третьем периоде пошли ва-банк, пошли в прессинг по всей площадке, но поймали на контратаке нас.

Недоработка нападающего привела ко второму голу. Ну и нападающий проспал, когда нам забивали с синей линии. Это его работа – ловить на себя в такой ситуации.

Нет бросков, нет голов, на пятак мы не лезем, сохраняем шайбу. Ну и результат – 0:3», – сказал главный тренер « » .

«Амур» проиграл 8 матчей подряд. До зоны плей-офф – 3 очка