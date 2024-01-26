СКА открыл продажу билетов на матчи на новой арене, вмещающей 21 500 человек: «Спрос высокий. Больше мест откроем на втором этапе»

Теги СКА болельщики КХЛ СКА-Арена Хоккей

СКА открыл продажу билетов на матчи на новой арене.

Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля. Сейчас команда играет в Ледовом дворце.

В первой игре на новой арене СКА сыграет против «Сочи». 

«Часть мест доступна уже сейчас – заходите и выбирайте свои! Ну а больше мест мы откроем на втором этапе, после клиентского дня для владельцев абонементов.

Спрос на билеты высокий, и чтобы возможность выбрать различные сектора была у всех, запуск идет в два этапа», – говорится в сообщении СКА.

СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел

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2 комментария
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Лиха беда начало. Двадцати тысячник надо наполнять
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