СКА открыл продажу билетов на матчи на новой арене, вмещающей 21 500 человек: «Спрос высокий. Больше мест откроем на втором этапе»

СКА открыл продажу билетов на матчи на новой арене.

Клуб из Санкт-Петербурга переедет на «СКА-Арену», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей, 11 февраля. Сейчас команда играет в Ледовом дворце.

В первой игре на новой арене СКА сыграет против «Сочи».

«Часть мест доступна уже сейчас – заходите и выбирайте свои! Ну а больше мест мы откроем на втором этапе, после клиентского дня для владельцев абонементов.

Спрос на билеты высокий, и чтобы возможность выбрать различные сектора была у всех, запуск идет в два этапа», – говорится в сообщении СКА.

СКА все же переезжает – уже в феврале. Хотя Ротенберг на новую арену не хотел