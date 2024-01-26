СКА о болельщице в клубной кепке на матче Медведева в Австралии: «Вместе болеем за Даню!»

СКА обратил внимание на болельщицу в клубном кепке на Australian Open.

В Мельбурне в эти минуту в рамках полуфинала Даниил Медведев играет с Александром Зверевым.

В одном из эпизодов камеры показали на трибунах болельщицу в кепке с эмблемой СКА.

Пресс-служба хоккейного клуба из Санкт-Петербурга отреагировала: «Любят ли на Australian Open хоккей? Ну, по ходу да. Вместе болеем за Даню!»

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.