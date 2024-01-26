СКА о болельщице в клубной кепке на матче Медведева в Австралии: «Вместе болеем за Даню!»

Теги СКА болельщики Australian Open болельщики КХЛ Даниил Медведев Хоккей

СКА обратил внимание на болельщицу в клубном кепке на Australian Open.

В Мельбурне в эти минуту в рамках полуфинала Даниил Медведев играет с Александром Зверевым.

В одном из эпизодов камеры показали на трибунах болельщицу в кепке с эмблемой СКА. 

Пресс-служба хоккейного клуба из Санкт-Петербурга отреагировала: «Любят ли на Australian Open хоккей? Ну, по ходу да. Вместе болеем за Даню!»

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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3 комментария
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Как быстро удалят сообщение, если Медведев скажет что-то против войны?
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Ветеранам президенту теперь надо написать, что за СКА самый популярный хоккейный клуб в мире, болеют даже в Австралии и только нужно подтянуть судейство
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Системная поддержка нужна всем!
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