Брендан Лайпсик: «Получить российский паспорт – большая честь для меня. Буду усиленно заниматься русским языком»

Теги СКА КХЛ Брендан Лайпсик Хоккей

Брендан Лайпсик поделился эмоциями от получения гражданства РФ.

«Оформление документов и ожидание одобрения заявки на гражданство заняли некоторое время. Разумеется, для меня большая честь получить российский паспорт – я очень рад!

Парни поздравили меня, сказали несколько приятных и забавных слов на русском (смеется). Как‑то так.

Моего русского достаточно, чтобы решать небольшие бытовые задачи, заказать еду в ресторане – все в таком духе. У меня большие планы на предстоящее лето. Буду усиленно заниматься русским языком. В первую очередь подтягивать словарный запас.

Хочу, чтобы я мог больше говорить по‑русски в течение дня и обсуждать не только хоккей (улыбается)», – сказал форвард СКА

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