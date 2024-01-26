Петр Воробьев: «Никишин и в НХЛ станет звездой. Мастер! Надежный, результативный»

Петр Воробьев высоко оценил игру защитника СКА Александра Никишина.

– Последний хоккеист, который вас восхитил?

– Мне очень нравится Никишин. Мастер! Надежный, результативный. Очередной сезон проводит на высочайшем уровне. Хотя ему всего 22. Не сомневаюсь, он и в НХЛ станет звездой.

Здорово себя проявляет и другой защитник – . Ему вообще 17 лет. Габариты впечатляют – рост два метра, вес под сто кило. Выглядит не по годам зрело.

Хорошее катание, уверенная игра в обороне, еще и в атаке полезен. Если продолжит в том же духе, получим ярчайшего хоккеиста, – сказал хоккейный тренер.

Напомним, в этом сезоне 22-летний набрал 43 (12+31) очка в 55 матча Фонбет Чемпионата КХЛ.