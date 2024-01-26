Петр Воробьев: «Никишин и в НХЛ станет звездой. Мастер! Надежный, результативный»

Теги СКА Торпедо Петр Воробьев НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Александр Никишин Антон Силаев Хоккей

Петр Воробьев высоко оценил игру защитника СКА Александра Никишина.

– Последний хоккеист, который вас восхитил?

– Мне очень нравится Никишин. Мастер! Надежный, результативный. Очередной сезон проводит на высочайшем уровне. Хотя ему всего 22. Не сомневаюсь, он и в НХЛ станет звездой.

Здорово себя проявляет и другой защитник – Силаев. Ему вообще 17 лет. Габариты впечатляют – рост два метра, вес под сто кило. Выглядит не по годам зрело.

Хорошее катание, уверенная игра в обороне, еще и в атаке полезен. Если продолжит в том же духе, получим ярчайшего хоккеиста, – сказал хоккейный тренер.

Напомним, в этом сезоне 22-летний Никишин набрал 43 (12+31) очка в 55 матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь Антона ждёт хорошая хоккейная история!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий