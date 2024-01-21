Козлов о Бирюкове: «Россия – хоккейная страна, провести первым 1000 матчей в КХЛ – огромное достижение. Это можно сравнить с полетом Гагарина в космос»

Виктор Козлов высказался в преддверии 1000-го матча Евгения Бирюкова в КХЛ.

21 января Бирюков станет первым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, сыгравшим 1000 матчей.

«Что можно пожелать игроку, который первым сыграет 1000 матчей в КХЛ? Здоровья, самое главное! Чтобы у оставался такой же заряд энергии, такое же желание трудиться, играть в хоккей и радовать болельщиков – это самое основное для профессионального хоккеиста.

Чтобы было желание и страсть, а они у Евгения есть. Поэтому он пока и единственный, кто сыграет 1000 матчей в КХЛ.

Я считаю, это достижение можно сравнить с полетом в космос Юрия Гагарина, который был первым. Россия – хоккейная страна, провести первым тысячу матчей – огромное достижение.

Мы гордимся, что Евгений сделает это с нами, в « ». Опытные игроки имеют огромное значение в построении команды. Для того, чтобы молодые хоккеисты видели, как нужно делать правильно, чтобы стать профессионалами. Как нужно работать, как нужно готовиться к матчам, как нужно относиться к делу, правильно относиться к жизни вне хоккея.

Что Бирюков, что , что – это те люди, которые показывают очень хороший пример молодым ребятам», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.