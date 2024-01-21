Козлов о Бирюкове: «Россия – хоккейная страна, провести первым 1000 матчей в КХЛ – огромное достижение. Это можно сравнить с полетом Гагарина в космос»
Виктор Козлов высказался в преддверии 1000-го матча Евгения Бирюкова в КХЛ.
21 января Бирюков станет первым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, сыгравшим 1000 матчей.
«Что можно пожелать игроку, который первым сыграет 1000 матчей в КХЛ? Здоровья, самое главное! Чтобы у Евгения Бирюкова оставался такой же заряд энергии, такое же желание трудиться, играть в хоккей и радовать болельщиков – это самое основное для профессионального хоккеиста.
Чтобы было желание и страсть, а они у Евгения есть. Поэтому он пока и единственный, кто сыграет 1000 матчей в КХЛ.
Я считаю, это достижение можно сравнить с полетом в космос Юрия Гагарина, который был первым. Россия – хоккейная страна, провести первым тысячу матчей – огромное достижение.
Мы гордимся, что Евгений сделает это с нами, в «Салавате Юлаеве». Опытные игроки имеют огромное значение в построении команды. Для того, чтобы молодые хоккеисты видели, как нужно делать правильно, чтобы стать профессионалами. Как нужно работать, как нужно готовиться к матчам, как нужно относиться к делу, правильно относиться к жизни вне хоккея.
Что Бирюков, что Кулемин, что Тимкин – это те люди, которые показывают очень хороший пример молодым ребятам», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
2. Изобретение письменности шумерами и египтянами 3200 год до нашей эры.
3. Гутенберг и изобретение книгопечатания, первая печатная книга в 1455году
4. Коперник и его книга "О вращениях небесных тел" 1548 год.
5. Изобретение микроскопа в 1590 году
6. Ньютон и закон всемирного тяготения в 1666 году
7. 1200 год до н.э. начало использования человеком железа.
8. Полёт Гагарина вокруг земли
9. И туууууут выходит на авансцену Козлов о Бирюкове... Вот прям точно это всё в одном ряду должно стоять???
Там просто ещё есть открытие антибиотиков, письменность, колесо изобрели, атомную энергетику обуздали.... У меня голова от таких людей болит.