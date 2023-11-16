Николай Кулемин: «Каждый отец хотел бы сыграть со своим сыном – это был бы запоминающийся момент в жизни для каждого»

Теги Салават Юлаев Николай Кулемин КХЛ детский хоккей Хоккей

Николай Кулемин рассказал о желании сыграть в матче со своим сыном Алексеем.

«Часто бывает, что он даже указания дает: «Чего вы вчера так сыграли?» (улыбается). Старается не пропускать наши игры, всегда смотрит – или на арене, или по телевизору.

В хоккейных семьях больше времени проводят на аренах, смотрят игры. Супруга, наверное, больше времени уделяет сыну, потому что у нас свои тренировки, перелеты, где-то нужно больше отдохнуть.

Думаю, каждый отец хотел бы сыграть со своим сыном – это был бы запоминающийся момент в жизни для каждого

Общаюсь с тренером, узнаю, как сын, чем помочь. Вместе смотрим матчи КХЛ, хайлайты, его игры – сейчас очень много детских матчей транслируют, можно записать игру и потом пересмотреть вместе, разобрать ошибки.

Стараюсь быть строгим, но в меру – если наказываешь, это должно быть справедливо, чтобы он понимал за что. Нельзя всегда быть строгим, нужен и кнут, и пряник», – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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1 комментарий

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Ачиваков Марат
Понравилось выражение " должен быть и кнут и пряник", мужик растит мужика. Уважуха Кулемину!
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