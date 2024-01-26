В ФХР заявили, что в хоккее меньше допинга, чем в других видах спорта: «Ведем борьбу. К сожалению, есть дело «Салавата», кто-то накормил детей мельдонием»

Теги Салават Юлаев ФХР допинг Государственная дума КХЛ Дмитрий Курбатов Толпар ТАСС Хоккей

Гендиректор ФХР считает, что хоккей практически чист от допинга.

«К сожалению, сейчас идет дело по «Салавату Юлаеву». Кто-то накормил детей мельдонием, что просто какой-то кошмар. Хотя все скандалы прогремели, все должны знать, что это плохо и бесполезно. Нет медицинских фактов, что он что-то сильно улучшает.

Мы ведем борьбу. У нас нулевая толерантность к допингу. В сравнении с другими видами спорта хоккей выглядит лучше и чище», – сказал Дмитрий Курбатов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Напомним, 7 апреля 2023 года пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара» найден мельдоний, входящий в список запрещенных веществ ВАДА.

25 августа 2023 года телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

В пресс-службе «Салавата Юлаева», в систему которого входит «Толпар», говорили, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. 

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