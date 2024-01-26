В ФХР заявили, что в хоккее меньше допинга, чем в других видах спорта: «Ведем борьбу. К сожалению, есть дело «Салавата», кто-то накормил детей мельдонием»

Гендиректор ФХР считает, что хоккей практически чист от допинга.

«К сожалению, сейчас идет дело по «Салавату Юлаеву». Кто-то накормил детей мельдонием, что просто какой-то кошмар. Хотя все скандалы прогремели, все должны знать, что это плохо и бесполезно. Нет медицинских фактов, что он что-то сильно улучшает.

Мы ведем борьбу. У нас нулевая толерантность к допингу. В сравнении с другими видами спорта хоккей выглядит лучше и чище», – сказал Дмитрий Курбатов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Напомним, 7 апреля 2023 года пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара» найден мельдоний, входящий в список запрещенных веществ ВАДА.

25 августа 2023 года телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

В пресс-службе «Салавата Юлаева», в систему которого входит «Толпар», говорили, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.