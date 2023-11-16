Гендиректор «Салавата» о допинге в «Толпаре»: «Закончили внутреннее расследование – виновных не установили. Уверены, что никто из игроков невиновен»

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ Толпар Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов поделился мнением о ситуации с допингом в составе «Толпара».

В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

«Это отдельная большая тема. Мы закончили свое внутреннее расследование. К сожалению, виновных установить не удалось.

Поэтому, как раз накануне, направили соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Попытаемся с их помощью найти тех, кто своими преднамеренными действиями пытался испортить репутацию ребят и клуба.

Мы уверены, что никто из молодых игроков невиновен в том, что в их анализах оказался запрещенный препарат.

На это указывают все обстоятельства дела», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

2 комментария

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memphis
опять англосаксы виноваты походу
+1
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цэсемьэр
классика😆
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