Гендиректор «Салавата» о допинге в «Толпаре»: «Закончили внутреннее расследование – виновных не установили. Уверены, что никто из игроков невиновен»

Ринат Баширов поделился мнением о ситуации с допингом в составе «Толпара».

В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды « ».

Ранее сообщалось, что семь хоккеистов « » обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

«Это отдельная большая тема. Мы закончили свое внутреннее расследование. К сожалению, виновных установить не удалось.

Поэтому, как раз накануне, направили соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Попытаемся с их помощью найти тех, кто своими преднамеренными действиями пытался испортить репутацию ребят и клуба.

Мы уверены, что никто из молодых игроков невиновен в том, что в их анализах оказался запрещенный препарат.

На это указывают все обстоятельства дела», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.