РУСАДА не подтвердило данные о 37 положительных допинг-пробах хoккеистов молодежки «Салавата Юлаева»

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ РУСАДА Толпар ТАСС Хоккей

РУСАДА не подтвердило данные о допинг-пробах хоккеистов «Толпара».

Телеграм-канал Baza сообщил, что мельдоний был обнаружен у 37 хоккеистов «Толпара».

«В нaстоящее время РУСАДА проводит обработку по сeми делам, открытым в связи с полoжительными допинг-пробами хоккеистов «Толпара».

Мы не пoдтверждаем наличия 37 положительных допинг-проб хoккеистов системы «Салавата Юлаева» в рамках национальной антидoпинговой программы», – говорится в заявлении.

В апреле РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды «Салавата Юлаева».

Ранее сообщалось, что семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

3 комментария
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К РУСАДА доверия нет. В ЦСКА Полтапов с партнером, странно себя вели, на прессухе, после первой игры финала в Казани и что-то РУСАДА даже не заинтересовались этим. Хотя странное поведение игроков ЦСКА, отмечали многие. Все на что РУСАДА тогда сподобились, так это на отчет о том, что у шестерых игроков ЦСКА, пробы вызвали подозрение... То есть что-то было не так, но видимо замяли
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Всего лишь семеро игроков молодежки кушали мельдоний, возможно под подушкой, каждый отдельно купив в магазине.
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