«Эдмонтон» выиграл 15 матчей подряд. Победная серия «Ойлерс» вошла в топ-5 в истории НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Коламбус Чикаго Эдмонтон НХЛ Кэлвин Пикар Коннор Макдэвид Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 15 матчей подряд.

Сегодня «Ойлерс» победили «Чикаго» (3:0). Вратарь «нефтяников» Кэлвин Пикар отразил все 27 бросков соперника и стал первой звездой встречи, капитан команды Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка и был назван второй звездой.

Клуб из Альберты занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 57 очками в 44 играх. 

Победная серия «нефтяников» вошла в топ-5 в истории НХЛ

Ранее 15 или более побед подряд в рамках одной регулярки одержали «Питтсбург» (2 раза – 17 в сезоне-1992/93 и 15 в сезоне- 2012/13), «Коламбус» (16, 2016/17) и «Айлендерс» (15, 1981/82, рекорд по числу побед подряд в основное время). 

В следующем матче «Эдмонтон» примет «Нэшвилл» (28 января в 00:00 по московскому времени). 

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7 комментариев
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И где Петухов/Руднев, где ваша статья о Нефтянниках?
Новый тренер пересобрал команду, отлично играют 3-4 звенья, идут на лучшую победную серию в истории НХЛ, а мы все про Торонто читаем
Не стыдно авторы ?
+12
0
+12
У Макдевида 2+1,а не 1+2,надо быть внимательней с информацией
+8
0
+8
Осталось два мини-босса для прохождения игры
+6
-1
+5
Макдэвид еще поборется на Арт.
+5
0
+5
Нормальные схемы у тренера Кноблауха - спать два первых периода и гасить в третьем. И команда не устаёт и победы идут.

Сегодня опять по броскам: 7-7, 12-12, 15-8
+4
0
+4
Это какой-то Эдмонтон Дэвилс времён Лу
+1
0
+1
Ответ Latenight Radio
Нормальные схемы у тренера Кноблауха - спать два первых периода и гасить в третьем. И команда не устаёт и победы идут. Сегодня опять по броскам: 7-7, 12-12, 15-8
В 6 матче подряд в последние 10 минут 3-его периода соперник Эдмонтона не может нанести по воротам более 4 бросков.
+1
0
+1
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