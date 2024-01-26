«Эдмонтон» выиграл 15 матчей подряд. Победная серия «Ойлерс» вошла в топ-5 в истории НХЛ

«Эдмонтон» выиграл 15 матчей подряд.

Сегодня «Ойлерс» победили « » (3:0). Вратарь «нефтяников» Кэлвин Пикар отразил все 27 бросков соперника и стал первой звездой встречи, капитан команды Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка и был назван второй звездой.

Клуб из Альберты занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 57 очками в 44 играх.

Победная серия «нефтяников» вошла в топ-5 в истории .

Ранее 15 или более побед подряд в рамках одной регулярки одержали « » (2 раза – 17 в сезоне-1992/93 и 15 в сезоне- 2012/13), « » (16, 2016/17) и « » (15, 1981/82, рекорд по числу побед подряд в основное время).

В следующем матче « » примет «Нэшвилл» (28 января в 00:00 по московскому времени).