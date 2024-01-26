«Эдмонтон» выиграл 15 матчей подряд. Победная серия «Ойлерс» вошла в топ-5 в истории НХЛ
«Эдмонтон» выиграл 15 матчей подряд.
Сегодня «Ойлерс» победили «Чикаго» (3:0). Вратарь «нефтяников» Кэлвин Пикар отразил все 27 бросков соперника и стал первой звездой встречи, капитан команды Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка и был назван второй звездой.
Клуб из Альберты занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 57 очками в 44 играх.
Победная серия «нефтяников» вошла в топ-5 в истории НХЛ.
Ранее 15 или более побед подряд в рамках одной регулярки одержали «Питтсбург» (2 раза – 17 в сезоне-1992/93 и 15 в сезоне- 2012/13), «Коламбус» (16, 2016/17) и «Айлендерс» (15, 1981/82, рекорд по числу побед подряд в основное время).
В следующем матче «Эдмонтон» примет «Нэшвилл» (28 января в 00:00 по московскому времени).
Новый тренер пересобрал команду, отлично играют 3-4 звенья, идут на лучшую победную серию в истории НХЛ, а мы все про Торонто читаем
Не стыдно авторы ?
Сегодня опять по броскам: 7-7, 12-12, 15-8