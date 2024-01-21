«Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов. В истории лиги было 6 серий из 14+ побед

«Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов.

«Ойлерс» обыграли « » (3:1) в регулярном чемпионате .

Победа, которую команде принес гол Сэма Ганье в 3-м периоде, стала для нее 13-й подряд. С 53 очками в 42 играх она занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе.

«Ойлерс» установили новый рекорд по продолжительности победной серии для канадских клубов. Прошлое достижение принадлежало «Монреалю» (12 побед, 1967/68).

Ранее в истории лиги было только 6 случаев, когда команды одерживали по 14 и более побед в регулярке в рамках одного сезона. Рекорд принадлежит « » (17, 1992/93).

Также в список входят достижения « » (16, 2016/17), «Айлендерс» (15, 1981/82), «Питтсбурга» (15, 2012/13), «Бостона» (14, 1929/30) и « » (14, 2009/10).