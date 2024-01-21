«Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов. В истории лиги было 6 серий из 14+ побед
«Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов.
«Ойлерс» обыграли «Калгари» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа, которую команде принес гол Сэма Ганье в 3-м периоде, стала для нее 13-й подряд. С 53 очками в 42 играх она занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе.
«Ойлерс» установили новый рекорд по продолжительности победной серии для канадских клубов. Прошлое достижение принадлежало «Монреалю» (12 побед, 1967/68).
Ранее в истории лиги было только 6 случаев, когда команды одерживали по 14 и более побед в регулярке в рамках одного сезона. Рекорд принадлежит «Питтсбургу» (17, 1992/93).
Также в список входят достижения «Коламбуса» (16, 2016/17), «Айлендерс» (15, 1981/82), «Питтсбурга» (15, 2012/13), «Бостона» (14, 1929/30) и «Вашингтона» (14, 2009/10).
На старте сезона он был худшим вратарём лиги по показателям GSAx (разность ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле.)
Вот так бы и в плей-офф!!!
так не играл!!! 😏
Хайман действительно играет хорошо. Хет-трик недавно делал.
Только инкогнито. 😏😏😏
как-то к ПО пик формы погдадывают.
Кто знает.