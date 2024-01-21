«Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов. В истории лиги было 6 серий из 14+ побед

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«Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов.

«Ойлерс» обыграли «Калгари» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа, которую команде принес гол Сэма Ганье в 3-м периоде, стала для нее 13-й подряд. С 53 очками в 42 играх она занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе. 

«Ойлерс» установили новый рекорд по продолжительности победной серии для канадских клубов. Прошлое достижение принадлежало «Монреалю» (12 побед, 1967/68). 

Ранее в истории лиги было только 6 случаев, когда команды одерживали по 14 и более побед в регулярке в рамках одного сезона. Рекорд принадлежит «Питтсбургу» (17, 1992/93). 

Также в список входят достижения «Коламбуса» (16, 2016/17), «Айлендерс» (15, 1981/82), «Питтсбурга» (15, 2012/13), «Бостона» (14, 1929/30) и «Вашингтона» (14, 2009/10). 

27 комментариев
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Эдмонтон все это время оказывается скрывал умение играть в защите? Нужно ещё больше топлива и продливать серию, как можно дольше
+36
-2
+34
Скиннер в последних 10 матчах одержал 10 побед, пропуская в среднем 1,49. Процент отраженных бросков 94,7%

На старте сезона он был худшим вратарём лиги по показателям GSAx (разность ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле.)
+28
-1
+27
Отлично!!! Так держать...
+18
-4
+14
Ответ The world champion 1998
Конечно, но что-то два главных кита немного подтормаживают. 😏
Можь их сдерживают специально? )) В п/о снимут с ручника.
+12
-1
+11
Вот так потихоньку и заползли в зону п/о. Это хорошо, скучно было бы там без нефти.Тут молодцы, конечно. Никогда не сдавайся.
+9
-2
+7
Эдмонтон с очередной победой!
Вот так бы и в плей-офф!!!
+8
-1
+7
Справедливости ради сказу,что Монреаль одержал 12 чистых(в основное время) побед подряд(в то время были ничьи)!Если бы сейчас были ничьи то серия Эдмонтона остановилась бы на 3-х победных матчах.
+7
0
+7
Ответ Альберт Кот
Комментарий скрыт
В итоге, у Мака лучшие в команде 5+13 и плюс 13, набранные очки во всех играх, победный гол в матче с Чикаго, 1+1 и реализованный буллит в матче с Кингс, в которой отыгрались с 0:2 , несколько ассистов на победные голы, 8 заработанных на себе удалений и 55% на точке.
+7
-1
+6
Ответ Артем Ивашкин
Скиннер в последних 10 матчах одержал 10 побед, пропуская в среднем 1,49. Процент отраженных бросков 94,7% На старте сезона он был худшим вратарём лиги по показателям GSAx (разность ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле.)
Эх, жалко, что в прошлом ПО
так не играл!!! 😏
+7
-1
+6
А ведь впереди игры против грозных Коламбуса и Чикаго
+6
-1
+5
Скиннер тащит.
+10
-5
+5
Ответ paha
Комментарий скрыт
Интересно — за что целых 18 минусов?
Хайман действительно играет хорошо. Хет-трик недавно делал.
+4
0
+4
Ответ Болельщик МГ
Коннор, это ты?
Извините, Лорен запретила открыто разговаривать с посторонними.
Только инкогнито. 😏😏😏
+6
-2
+4
Ответ The world champion 1998
Отлично!!! Так держать...
Коннор, это ты?
+6
-2
+4
В фильме «33» был персонаж, который бегал и всем пытался доказать, что слава, обрушившаяся на героя фильма, его земляка, незаслуженна, и он всем кляузничал на него. Жалкий, смешной, завистливый старичок. Или безумный фанат певицы из фильма «Телохранитель». Навеяло
+4
0
+4
Ответ Биомеханоид
Можь их сдерживают специально? )) В п/о снимут с ручника.
А, возможно,
как-то к ПО пик формы погдадывают.
Кто знает.
+5
-2
+3
Ответ lokoYar
Справедливости ради сказу,что Монреаль одержал 12 чистых(в основное время) побед подряд(в то время были ничьи)!Если бы сейчас были ничьи то серия Эдмонтона остановилась бы на 3-х победных матчах.
Точно так же обстоит с повторением Тампой в сезоне 2018/19 рекорда Детройта по победам в регулярке (62 победы). Если бы играли по регламенту 90-х годов, то у Тампы было бы на 13 побед меньше!
+3
0
+3
Ответ paha
Комментарий скрыт
Кучеров лучше бегунка, все хорошо)))
+2
-1
+1
Удивительно Макдэвид перестал забивать , а команда проходится катком по соперникам !
+2
-2
0
Ответ Альберт Кот
Мак молодец). И еще он Пока держится в 10-е бомбардиров), на 9-м месте).
Сыграв на 5-7 матчей меньше остальных.
+2
-2
0
Ответ _Абырвалг_
Удивительно Макдэвид перестал забивать , а команда проходится катком по соперникам !
Тренер топчик
+1
-1
0
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