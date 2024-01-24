«Эдмонтон» выиграл 14 матчей подряд. Победная серия «Ойлерс» вошла в топ-7 в истории НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Бостон Вашингтон Коламбус Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 14 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня «Ойлерс» победили «Коламбус» (4:1). 

Клуб из Альберты занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 55 очками в 43 играх. 

Победная серия «нефтяников» вошла в топ-7 в истории НХЛ

Ранее 14 или более побед подряд в рамках одной регулярки одержали «Питтсбург» (2 раза – 17 в сезоне-1992/93 и 15 в сезоне- 2012/13), «Коламбус» (16, 2016/17), «Айлендерс» (15, 1981/82), «Бостон» (14, 1929/30) и «Вашингтон» (14, 2009/10). 

В следующем матче «Эдмонтон» примет «Чикаго» 25 января (26 января в 05:00 по московскому времени). 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подножку перед рекордом могут поставить либо Вегас, либо Нэшвилл, как будто эти две команды выглядят главным препятствием, но Эдмонтон обязан выигрывать
+2
0
+2
начинает напоминать историю Блюз в 2019-ом.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий