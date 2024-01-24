«Эдмонтон» выиграл 14 матчей подряд. Победная серия «Ойлерс» вошла в топ-7 в истории НХЛ
«Эдмонтон» выиграл 14 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
Сегодня «Ойлерс» победили «Коламбус» (4:1).
Клуб из Альберты занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе с 55 очками в 43 играх.
Победная серия «нефтяников» вошла в топ-7 в истории НХЛ.
Ранее 14 или более побед подряд в рамках одной регулярки одержали «Питтсбург» (2 раза – 17 в сезоне-1992/93 и 15 в сезоне- 2012/13), «Коламбус» (16, 2016/17), «Айлендерс» (15, 1981/82), «Бостон» (14, 1929/30) и «Вашингтон» (14, 2009/10).
В следующем матче «Эдмонтон» примет «Чикаго» 25 января (26 января в 05:00 по московскому времени).