Владислав Каменев: «К плей-офф ЦСКА будет готов на 100 процентов. Турнирное положение нас не устраивает, есть желание побеждать в каждом матче»

Владислав Каменев заявил, что к плей-офф ЦСКА будет готов на 100 процентов.

– У ЦСКА нет стабильности в результатах. Команда по-прежнему ищет свою игру, или уже есть понимание, как надо играть перед плей-офф?

– Да, мы осознаем, что к чему. Наше турнирное положение нас не устраивает. Но у нас самое важное впереди. Мы знаем, что к плей-офф надо подойти в полной боевой готовности.

Понятно, что где-то не идет игра – где-то выигрываем, где-то уступаем. Но уверяю, что к плей-офф команда будет готова на 100 процентов.

– Реально ли ЦСКА подняться выше седьмого места?

– Конечно, реально. Нужно выигрывать все матчи – здесь все просто. У нас есть желание побеждать в каждом матче.

Мы не смотрим далеко. У нас есть следующий матч, который нужно выигрывать, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев после матча с минским «Динамо».