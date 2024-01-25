Владимир Юрзинов: «Сокращение лимита позволило КХЛ и всему нашему хоккею сделать шаг вперед. В нынешних условиях и трех хороших легионеров трудно найти»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Кудашов Владимир Юрзинов Алексей Жамнов Андрей Скопинцев Алексей Ковалев Равиль Якубов КХЛ Динамо лимит на легионеров Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– В ваше время «Динамо» славилось конвейером из молодых хоккеистов, теперь практически полностью зависит от пятерки легионеров и Гусева. Проблема перед плей-офф?

– Мое мнение относительно легионеров вы знаете. В нынешних условиях, когда границы полузакрыты, и трех хороших легионеров на команду трудно найти. Считаю, что сокращение лимита позволило сделать шаг вперед и КХЛ, и всему нашему хоккею.

– Вы ушли от ответа по «Динамо».

– Не вижу смысла обсуждать в прессе внутренние дела московского «Динамо». В тренерском штабе там собраны опытные люди, например, Алексей Кудашов и Андрей Скопинцев, которых считаю своими учениками. Они во всем разберутся – и, если надо, что-то подкорректируют.

Вообще меня радует, как укомплектованы московские тренерские штабы. Алексей Жамнов и Алексей Ковалев ведут за собой «Спартак», важную роль в ЦСКА выполняет Равиль Якубов. Все это те специалисты, которые в свое время стартовали на моих глазах, считаю их своими учениками.

– Кто ваш фаворит Москвы-2024?

– Особенность этого сезона, что в столице нет фаворитов, все примерно равны. В плей-офф надо готовиться к тому, что любой московский соперник может создать большие проблемы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион, консультант СКА Владимир Юрзинов.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович воспитал целую плеяду игроков , которые теперь на ведущих ролях в КХЛ.
0
0
0
Ответ Иван Буренков
Опять эта песня, хотя, чего ещё ожидать от престарелых людей!
Посмотрел бы на тебя в 84 года . Для своих лет он бодр и абсолютно адекватен и вменяем .
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий