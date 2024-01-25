Владимир Юрзинов: «Сокращение лимита позволило КХЛ и всему нашему хоккею сделать шаг вперед. В нынешних условиях и трех хороших легионеров трудно найти»

Владимир Юрзинов высказался о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– В ваше время «Динамо» славилось конвейером из молодых хоккеистов, теперь практически полностью зависит от пятерки легионеров и Гусева. Проблема перед плей-офф?

– Мое мнение относительно легионеров вы знаете. В нынешних условиях, когда границы полузакрыты, и трех хороших легионеров на команду трудно найти. Считаю, что сокращение лимита позволило сделать шаг вперед и , и всему нашему хоккею.

– Вы ушли от ответа по « ».

– Не вижу смысла обсуждать в прессе внутренние дела московского «Динамо». В тренерском штабе там собраны опытные люди, например, и , которых считаю своими учениками. Они во всем разберутся – и, если надо, что-то подкорректируют.

Вообще меня радует, как укомплектованы московские тренерские штабы. Алексей Жамнов и Алексей Ковалев ведут за собой «Спартак», важную роль в выполняет Равиль Якубов. Все это те специалисты, которые в свое время стартовали на моих глазах, считаю их своими учениками.

– Кто ваш фаворит Москвы-2024?

– Особенность этого сезона, что в столице нет фаворитов, все примерно равны. В плей-офф надо готовиться к тому, что любой московский соперник может создать большие проблемы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион, консультант СКА Владимир Юрзинов.