Овечкин против «Миннесоты»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска и «минус 2» за 18:51 при 7:46 в большинстве
Александр Овечкин остался без очков в матче с «Миннесотой».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Уайлд» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе россиянина 28 (8+20) очков в 42 играх в этом сезоне при полезности «минус 13». Он не набрал баллов во втором матче подряд.
Сегодня Овечкин (18:51, 7:46 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием.
38-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1389 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).
Пацаны, ничего, после 17 марта прорвет как канализацию.
Бедные болельщики Вашингтона.. Не глоры Александра - эти как раз страдают заслуженно, а именно простые болелы команды Вашингтон!
Бедолага Спенсер Карбери.. Дайте ему развернуть свои схемы и видение игры, отпустите Александра в LTIR до следующего сезона..
У Овечкина 95,7%, ближайший в лиге Кучеров с 83,7%.
При этом у Овечкина 12 очков в РР, у Кучерова 36.
интриг остаётся совсем чуть-чуть.
забьет ли хотя бы 15 в этом сезоне (вряд ли)и
хватит ли ума уйти самому после этого сезона, либо руководству кэпиталс придется самим его выпроваживать?