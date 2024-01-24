Овечкин против «Миннесоты»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска и «минус 2» за 18:51 при 7:46 в большинстве

Теги Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Миннесотой».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре с «Уайлд» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ. 

В активе россиянина 28 (8+20) очков в 42 играх в этом сезоне при полезности «минус 13». Он не набрал баллов во втором матче подряд. 

Сегодня Овечкин (18:51, 7:46 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

38-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 830 шайбами в 1389 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх). 

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все же Сашка очень сильно переживает по поводу предстоящих выборов Путина. Все же на кону депутатский мандат.

Пацаны, ничего, после 17 марта прорвет как канализацию.
+27
-7
+20
7:46 в большинстве..

Бедные болельщики Вашингтона.. Не глоры Александра - эти как раз страдают заслуженно, а именно простые болелы команды Вашингтон!

Бедолага Спенсер Карбери.. Дайте ему развернуть свои схемы и видение игры, отпустите Александра в LTIR до следующего сезона..
+18
-3
+15
да что ж такое то... ведь как раз сегодня Александр собирался забросить 10 шайб и отдать минимум 5 передач (все таки он голеадор, а не распасовщик какой-то).. но, как-то не удалось... хотя, тут есть что сказать по поводу партнеров. ну что это за игра? никакой поддержки Овечкину. не верю, что они не знали относительно его бомбардирских планов на матч, просто слили парню игру. и себе конечно слили. но им лишь бы насолить Саше.. тренер куда смотрел? что это вообще за тренер? а болельщики? им нужно было мощнее поддерживать Александра и всем остальным игрокам Вашингтона просто с трибун повелевать отдавать все передачи Овечкину... Надо разбираться со всем этим, одни негодяи, нет слов...
+10
-1
+9
гендерно-нейтральные туалеты виноваты
+10
-2
+8
Ну, не за бил и не забил. Бывает. В первый раз что ли...
+7
0
+7
Да все он кончился,походу это последний сезон его в нхл
+6
-3
+3
Ответ Ернар
Да что с ним случилось в этом сезоне наверное порчу навели
Ага, Бузова с Бастой
+3
0
+3
Ответ Владимири Йолкиннен
Все же Сашка очень сильно переживает по поводу предстоящих выборов Путина. Все же на кону депутатский мандат. Пацаны, ничего, после 17 марта прорвет как канализацию.
17 марта будет конец сезона. Скажут, что уже устал и прорвёт в следующем
+6
-3
+3
Ответ Суворов Антон
7:46 в большинстве.. Бедные болельщики Вашингтона.. Не глоры Александра - эти как раз страдают заслуженно, а именно простые болелы команды Вашингтон! Бедолага Спенсер Карбери.. Дайте ему развернуть свои схемы и видение игры, отпустите Александра в LTIR до следующего сезона..
Ещё круче это выглядит в процентах от общего времени команды в большинстве в сезоне.

У Овечкина 95,7%, ближайший в лиге Кучеров с 83,7%.

При этом у Овечкина 12 очков в РР, у Кучерова 36.
+3
0
+3
Ответ Кино Музыка
У Кучерова не получалось забить, подъехал ближе к пятаку и забросил оттуда две шайбы. Овечкин делает то же самое, но то ли броски не идут, то ли шайбы не получает...
пятак отодвинули от ворот
+1
0
+1
интересно, а если Александр после этого сезона уйдет из НХЛ, его будущие голы в ночной лиге будут учитываться в плане побития рекорда Грецки?
+1
0
+1
Ответ МистерБлин
шансов побить рекорд все меньше. Саня раскормил раньше времени себя, депутатский живот уже наел, конец карьере)
наоборот, начало
0
0
0
Ответ SlavaF.
Ещё круче это выглядит в процентах от общего времени команды в большинстве в сезоне. У Овечкина 95,7%, ближайший в лиге Кучеров с 83,7%. При этом у Овечкина 12 очков в РР, у Кучерова 36.
Зачем вы сравниваете топ-хоккеиста и Овечкина. Будьте снисходительнее к парню
+1
-1
0
шансов побить рекорд все меньше. Саня раскормил раньше времени себя, депутатский живот уже наел, конец карьере)
0
0
0
Овечкина прорвало на очередную безголевую серию

интриг остаётся совсем чуть-чуть.
забьет ли хотя бы 15 в этом сезоне (вряд ли)и
хватит ли ума уйти самому после этого сезона, либо руководству кэпиталс придется самим его выпроваживать?
+1
-1
0
😆
0
0
0
Да что с ним случилось в этом сезоне наверное порчу навели
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий