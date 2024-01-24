Овечкин против «Миннесоты»: 2-й подряд матч без очков, 3 броска и «минус 2» за 18:51 при 7:46 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Миннесотой».

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре с «Уайлд» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе россиянина 28 (8+20) очков в 42 играх в этом сезоне при полезности «минус 13». Он не набрал баллов во втором матче подряд.

Сегодня Овечкин (18:51, 7:46 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием.

38-летний нападающий занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории с 830 шайбами в 1389 играх. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).