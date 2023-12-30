Маккиннон прервал серию из 19 подряд игр с очками. Она вошла в топ-4 в истории «Колорадо» и «Квебека»

Нэтан Маккиннон прервал серию из 19 подряд игр с очками.

Форвард « » остался без баллов за результативность в матче с «Сент-Луисом» (2:1).

Результативная серия 28-летнего канадца завершилась на отметке 19 матчей (36 очков на отрезке, 13+23). Она вошла в топ-4 самых продолжительных в истории «Колорадо» и « ».

В список также входят серии (1992/93, 30 игр, 21+25 на отрезке), (2006/07, 20, 11+18) и Петера Штястны (1983/84, 19, 13+19).

В активе 56 (19+37) очков в 36 играх в этом сезоне. Он идет на 2-м месте в бомбардирской гонке, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (58 очков в 35 играх, 24+34).