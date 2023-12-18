Маккиннон набрал очки в 15-м матче подряд – 2+2 с «Сан-Хосе». Он вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров в истории «Колорадо» (806 баллов)

Нэтан Маккиннон набрал 2+2 с «Сан-Хосе» – 15-й подряд матч с очками.

Форвард «Колорадо» повторил свой личный рекорд по продолжительности результативной серии в матче регулярного чемпионата с «Шаркс» (6:2).

В активе канадца 27 (8+19) очков на этом отрезке. В сезоне-2020/21 он тоже набирал очки в 15 матчах подряд (26 баллов на отрезке, 9+17).

Он 2-й игрок в истории « » и «Квебека» с двумя или более результативными сериями из 15+ матчей. Рекорд принадлежит (5 серий, лучший результат – 16 игр в сезоне-1986/87).

Рекорд франшизы (с учетом достижений «Нордикс») по продолжительности результативной серии принадлежит (30 матчей подряд с очками, 1992/93).

Рекорд в денверской истории (это же 2-й результат в истории франшизы и рекорд XXI века) принадлежит Полу Штястны (20 матчей подряд с очками, 2006/07).

В 31 матче в этом сезоне набрал 47 (14+33) очков. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (52 очка в 31 игре, 20+32).

В 740 матчах за карьеру в рамках регулярок у Нэтана стало 806 (298+508) очков. Он вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров истории франшизы, опередив Милана Гейдука (805 очков в 1020 играх).

Выше идут Джо Сакик (1641 в 1378), Петер Штястны (1048 в 737) и Мишель Гуле (946 в 813).