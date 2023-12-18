Маккиннон набрал очки в 15-м матче подряд – 2+2 с «Сан-Хосе». Он вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров в истории «Колорадо» (806 баллов)

Теги рейтинги Колорадо Сан-Хосе Матс Сундин Джо Сакик Милан Гейдук Пол Штястны НХЛ Мишель Гуле Квебек Петер Штястны Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 2+2 с «Сан-Хосе» – 15-й подряд матч с очками.

Форвард «Колорадо» повторил свой личный рекорд по продолжительности результативной серии в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (6:2). 

В активе канадца 27 (8+19) очков на этом отрезке. В сезоне-2020/21 он тоже набирал очки в 15 матчах подряд (26 баллов на отрезке, 9+17). 

Он 2-й игрок в истории «Колорадо» и «Квебека» с двумя или более результативными сериями из 15+ матчей. Рекорд принадлежит Петеру Штястны (5 серий, лучший результат – 16 игр в сезоне-1986/87). 

Рекорд франшизы (с учетом достижений «Нордикс») по продолжительности результативной серии принадлежит Матсу Сундину (30 матчей подряд с очками, 1992/93).

Рекорд в денверской истории (это же 2-й результат в истории франшизы и рекорд XXI века) принадлежит Полу Штястны (20 матчей подряд с очками, 2006/07). 

В 31 матче в этом сезоне Маккиннон набрал 47 (14+33) очков. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров, уступая лишь Никите Кучерову из «Тампы» (52 очка в 31 игре, 20+32).

В 740 матчах за карьеру в рамках регулярок у Нэтана стало 806 (298+508) очков. Он вышел на 4-е место среди лучших бомбардиров истории франшизы, опередив Милана Гейдука (805 очков в 1020 играх).

Выше идут Джо Сакик (1641 в 1378), Петер Штястны (1048 в 737) и Мишель Гуле (946 в 813). 

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3 комментария
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Ответ Evincive
Colorado Avalanche Career Leaders for Points 1. Joe Sakic 1641 2. Peter Šťastný 1048 3. Michel Goulet 946 4. Milan Hejduk 805 5. Nathan MacKinnon 802 6. Peter Forsberg 755 7. Anton Šťastný 636
806 уже, вышел на 4-е место. Медленно прибавляют.
+3
0
+3
Маккиннон просто разрывает. Всего 5 очков до Кучерова.
+2
0
+2
Colorado Avalanche Career Leaders for Points
1. Joe Sakic 1641
2. Peter Šťastný 1048
3. Michel Goulet 946
4. Milan Hejduk 805
5. Nathan MacKinnon 802
6. Peter Forsberg 755
7. Anton Šťastný 636
0
0
0
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