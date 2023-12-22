Маккиннон с 1-м покером в карьере, Капризов с 1+2 и Овечкин с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Нэтан Маккиннон, Кирилл Капризов и Александр Овечкин – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 2 (1+1) очками в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ). Форвард прервал безголевую серию из 14 игр и стал 2-м игроком в истории лиги с 900+ шайбами с учетом плей-офф.
Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (1+2) очками в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ). Россиянин забил в овертайме во 2-м матче подряд, сыграв рекордные для себя в лиге 29 минут 9 секунд.
Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 5 (4+1) очками в матче с «Оттавой» (6:4). Он стал первым игроком в истории франшизы, сделавшим покер после переезда команды в Денвер. Второй гол в игре стал его 300-м в лиге.
У Овечкина вчера в овертайме , передача , сегодня - шайба !