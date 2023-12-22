Маккиннон с 1-м покером в карьере, Капризов с 1+2 и Овечкин с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон Миннесота Колорадо Александр Овечкин НХЛ Нэтан Маккиннон Кирилл Капризов Хоккей

Нэтан Маккиннон, Кирилл Капризов и Александр Овечкин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 2 (1+1) очками в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ). Форвард прервал безголевую серию из 14 игр и стал 2-м игроком в истории лиги с 900+ шайбами с учетом плей-офф. 

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (1+2) очками в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ). Россиянин забил в овертайме во 2-м матче подряд, сыграв рекордные для себя в лиге 29 минут 9 секунд. 

Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 5 (4+1) очками в матче с «Оттавой» (6:4). Он стал первым игроком в истории франшизы, сделавшим покер после переезда команды в Денвер. Второй гол в игре стал его 300-м в лиге. 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сегодня главное событие на Спортсе это появление Духа!😅
+12
-1
+11
Капризов , в двух подряд овертаймах - шайбы !
У Овечкина вчера в овертайме , передача , сегодня - шайба !
+10
-1
+9
С 31 декабря 2022 попал в тройку наконец-то, долго не везло
+4
-1
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий