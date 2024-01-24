У Пономарева 7 (1+6) очков в 3 последних играх в АХЛ. Он набрал 1+1 и был признан первой звездой матча с «Манитобой»

Теги Каролина НХЛ АХЛ Манитоба Чикаго Вулвс Василий Пономарев Хоккей

Василий Пономарев был признан первой звездой матча АХЛ.

Нападающий «Чикаго Вулвс» забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Манитобой» (2:1). Он был признан первой звездой этой встречи. 

В трех последних матчах в рамках АХЛ российский хоккеист набрал 7 (1+6) очков. Всего на его счету 27 (7+20) баллов в 24 играх за «Чикаго Вулвс» в этом сезоне. 

Пономарев выбран «Каролиной» под общим 53-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2020.

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3 комментария
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Пономареву нужно начинать играть в НХЛ, может в дедлайн поменяют? Давай Бриндамор, решайся!)
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Маринуют пацана не справедливо,надеюсь дадут шанс в этом сезоне,но скорее вряд ли,потому что идёт борьба за плей офф, если только травмы основных нападающих.
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