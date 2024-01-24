У Пономарева 7 (1+6) очков в 3 последних играх в АХЛ. Он набрал 1+1 и был признан первой звездой матча с «Манитобой»

Василий Пономарев был признан первой звездой матча АХЛ.

Нападающий « » забил гол и отдал результативную передачу в игре с «Манитобой» (2:1). Он был признан первой звездой этой встречи.

В трех последних матчах в рамках российский хоккеист набрал 7 (1+6) очков. Всего на его счету 27 (7+20) баллов в 24 играх за «Чикаго Вулвс» в этом сезоне.

выбран «Каролиной» под общим 53-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2020.