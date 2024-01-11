Пономарев о возвращении в АХЛ: «В «Каролине» сказали, что я сыграл хорошо. Вроде бы здесь честная контора»

Теги Каролина НХЛ АХЛ Василий Пономарев Хоккей

Василий Пономарев рассказал, как воспринял возвращение в АХЛ.

«Каролина» вернула российского нападающего в АХЛ после того, как хоккеист набрал 2 (1+1) очка в двух матчах.

– Расстроились, что отправили в АХЛ?

– Конечно, расстроился. Думаю, в команде тоже не ожидали, что я так сыграю. Будем смотреть.

Ребята выходят, поправляются. Все что было в моих силах, я сделал. Как я понял, при любом раскладе после второй игры меня бы отправили в АХЛ.

Мне сказали, что я сыграл хорошо. Вроде бы здесь честная контора. Сюда надо ехать и приходить в ледовый с улыбкой, а не недовольным лицом.

– Как вам сообщили, что вас отправляют в АХЛ?

– Мне сказали зайти в тренерскую, там был весь тренерский штаб, генеральный менеджер, ассистент генерального менеджера.

Мне сказали пару хороших слов, над чем надо работать и то, что отправляют в АХЛ, сообщили время вылета и все, – сказал Василий Пономарев.

1 комментарий
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Дебют Пономарёва пришелся на отсутствие Нечаса и Нейсена, так то эти двое явно сильнее Васи сейчас. Особенно Нейсен, шикарный сезон проводит
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