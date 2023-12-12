Гендиректор ФХР считает, что чемпионат с лучшими клубами России и Европы конкурировал бы с НХЛ

Теги ФХР Лига чемпионов КХЛ Дмитрий Курбатов ТАСС Хоккей

В ФХР считают, что чемпионат с лучшими клубами России и Европы конкурировал бы с НХЛ.

Такое мнение на панельной дискуссии Международного хоккейного форума высказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.

Сейчас клубы из Швеции, Чехии, Финляндии, Германии и Швейцарии участвуют в розыгрыше Лиги чемпионов.

«В Европе где-то лига культурно противоречит федерации, где-то один человек возглавляет и лигу, и федерацию. Там нет полноценного интересного чемпионата, призрак же европейской лиги бродит давно.

В 2009 году Александр Медведев (первый президент Континентальной хоккейной лиги – Sports.ru) в Барселоне делал презентацию соревнования, и такой чемпионат был бы конкурентом НХЛ.

Но в итоге ИИХФ приняла решение создать Лигу чемпионов и предложила сыграть нашим клубам на общих основаниях, начиная где-то с августа. Мы ответили, что участвовать не будем, поскольку наше предложение сыграть на финальной стадии не было принято.

В плане конкуренции был создан мертворожденный продукт. Идея сама по себе слабая, но с точки зрения экономической и спортивной она имеет потенциал. Если несколько лучших клубов из Финляндии, Швеции, Чехии будут там, представляете, какой это будет чемпионат», – сказал Курбатов. 

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10 комментариев
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Ответ kvint(ksk)
Абсолютно прав. Та же баскетбольная Евролига , пусть хоть не стала полноценной альтернативой нба , но благодаря этому турниру , нации, которые не могли раньше похвастаться сильными сборными , получили возможность формировать и делегировать в турнир сильные клубы, что в последствии привело к росту числа классных игроков в этих странах , а затем уже к появлению сильных национальных команд . 20 лет назад сборные Германии , Великобритании , Турции , Израиля ровным счетом ничего из себя не представляли . Да та же Франция и Испания 20 лет назад были командами уровня ниже России, Литвы, Италии, Греции и Югославии ( и всех ее ответвлений). Так же могло быть и в хокеее. Условная Италия, Франция, Норвегия , Германия могли бы делегировать в турнир свои клубы, пусть на первых порах и составленные в основном из легионеров, зато у местных игроков появилась бы возможность конкурировать с хоккеистами из сильнейших европейских стран, а затем, уже в ранге европейских звезд, уезжать в НХЛ. Глядишь и конкуренция в мировом хоккее бы выросла . А то, не так давно, вроде бы была топ 6, а теперь есть Канада, США, Фины, шведы, русские и огромная пропасть. А с учетом бана РФ, считай уже топ 4. Да у швейцарцев и немцев есть пара звезд , но не более. Чехи и словаки за 20 лет неимоверно деградировали . В общем - ИИХФ просто бездарная организация, абсолютно импотенская, неспособная ни нормальным ЧМ организовать с НХЛ , ни нормальную ОИ с сильнейшими игроками , ни европейских клубный турнир. Вопрос вот в чем, ну фхр понятно, но в свете последних событий- зачем КХЛ состоит в этой конторе?!
КХЛ подчиняется ФХР(
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+2
Ответ kvint(ksk)
Абсолютно прав. Та же баскетбольная Евролига , пусть хоть не стала полноценной альтернативой нба , но благодаря этому турниру , нации, которые не могли раньше похвастаться сильными сборными , получили возможность формировать и делегировать в турнир сильные клубы, что в последствии привело к росту числа классных игроков в этих странах , а затем уже к появлению сильных национальных команд . 20 лет назад сборные Германии , Великобритании , Турции , Израиля ровным счетом ничего из себя не представляли . Да та же Франция и Испания 20 лет назад были командами уровня ниже России, Литвы, Италии, Греции и Югославии ( и всех ее ответвлений). Так же могло быть и в хокеее. Условная Италия, Франция, Норвегия , Германия могли бы делегировать в турнир свои клубы, пусть на первых порах и составленные в основном из легионеров, зато у местных игроков появилась бы возможность конкурировать с хоккеистами из сильнейших европейских стран, а затем, уже в ранге европейских звезд, уезжать в НХЛ. Глядишь и конкуренция в мировом хоккее бы выросла . А то, не так давно, вроде бы была топ 6, а теперь есть Канада, США, Фины, шведы, русские и огромная пропасть. А с учетом бана РФ, считай уже топ 4. Да у швейцарцев и немцев есть пара звезд , но не более. Чехи и словаки за 20 лет неимоверно деградировали . В общем - ИИХФ просто бездарная организация, абсолютно импотенская, неспособная ни нормальным ЧМ организовать с НХЛ , ни нормальную ОИ с сильнейшими игроками , ни европейских клубный турнир. Вопрос вот в чем, ну фхр понятно, но в свете последних событий- зачем КХЛ состоит в этой конторе?!
Баскетбольная Евролига - чемпионат жирных котов, когда внутренний чемпионат стран, включая Россию, стал совершенно неинтересен.
Такой же трындец хотели сделать и в футболе с Суперлигой.
В хоккее замечательные внутренние чемпионаты в Европе, интересные собственному зрителю.
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И этот бред несет Гендир ФХР)))
Ни Кожевников, ни Назаров, ни бывший биатлонист Тихонов, ни депутат Терюшков (наиболее одиозные пациенты), ни Третьяк, безуспешно борющийся с надвигающейся деменцией, а действующий чиновник федерации хоккея))
+3
-2
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Ответ mitos
При условии возврата всех из НХЛ.
С контрактами в 3-5-10 млн. долларов на каждое лицо? )) Выдыхай
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+1
Абсолютно прав. Та же баскетбольная Евролига , пусть хоть не стала полноценной альтернативой нба , но благодаря этому турниру , нации, которые не могли раньше похвастаться сильными сборными , получили возможность формировать и делегировать в турнир сильные клубы, что в последствии привело к росту числа классных игроков в этих странах , а затем уже к появлению сильных национальных команд . 20 лет назад сборные Германии , Великобритании , Турции , Израиля ровным счетом ничего из себя не представляли . Да та же Франция и Испания 20 лет назад были командами уровня ниже России, Литвы, Италии, Греции и Югославии ( и всех ее ответвлений). Так же могло быть и в хокеее. Условная Италия, Франция, Норвегия , Германия могли бы делегировать в турнир свои клубы, пусть на первых порах и составленные в основном из легионеров, зато у местных игроков появилась бы возможность конкурировать с хоккеистами из сильнейших европейских стран, а затем, уже в ранге европейских звезд, уезжать в НХЛ. Глядишь и конкуренция в мировом хоккее бы выросла . А то, не так давно, вроде бы была топ 6, а теперь есть Канада, США, Фины, шведы, русские и огромная пропасть. А с учетом бана РФ, считай уже топ 4. Да у швейцарцев и немцев есть пара звезд , но не более. Чехи и словаки за 20 лет неимоверно деградировали . В общем - ИИХФ просто бездарная организация, абсолютно импотенская, неспособная ни нормальным ЧМ организовать с НХЛ , ни нормальную ОИ с сильнейшими игроками , ни европейских клубный турнир. Вопрос вот в чем, ну фхр понятно, но в свете последних событий- зачем КХЛ состоит в этой конторе?!
+2
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грустно что ФХР возглавляют настолько некомпетентные люди
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В НХЛ играет 90% лучших хоккеистов Мира, что бы ты не создавал, никакой конкуренции не будет, просто слишком огромный разрыв в качестве игроков будет.
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Ответ kvint(ksk)
Это настолько «интересные чемпионаты» , что за последние 30 лет в мировом хоккее не появилось ни одного гранда. После финнов. А наоборот , два гранда - чехи и словачки рухнули со страшной силой . При этом если убрать чемпионат Швейцарии и Германии средняя посещаемость этих «интересных чемпионатов» на дне. Вот насколько они интересные 🤣🤣🤣. Тезис о том, что Евролига убила нац чемпионаты в баскетболе . АА. Это испанский чемпионат убила , где Реал, Барса, Уникаха? Или убила чемпионат Италии? Я не постеснялся по гуглить: за 10 лет в Италии было 5 чемпионов в баскетболе . Сколько за 10 лет было чемпионов в Серии А? Четыре !)) Даже у нас чемп стал конкурентным . Я уже молчу про постоянное противостояние Панатинаикоса и Олимпиакоса . Про Противостояние Маккаби с Хапоэлем . Про зарубы за чемпионство в Турции И тд и тд
Ты когда до отстранения на внутреннем матче был в баскете?

"На дне посещаемость" при этом у гордого и успешного КХЛ посещаемость лишь на четвертом месте, практически не отличаясь и от 5-6 места, где небольшие ледовые арены у финнов и у чехов (по 5-6 тыс. зрителей)
https://www.sports.ru/hockey/1114983151-kxl-zanimaet-4-e-mesto-v-evrope-po-srednej-poseshhaemosti-posle-chempi.html
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