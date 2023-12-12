Гендиректор ФХР считает, что чемпионат с лучшими клубами России и Европы конкурировал бы с НХЛ

В ФХР считают, что чемпионат с лучшими клубами России и Европы конкурировал бы с НХЛ.

Такое мнение на панельной дискуссии Международного хоккейного форума высказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.

Сейчас клубы из Швеции, Чехии, Финляндии, Германии и Швейцарии участвуют в розыгрыше Лиги чемпионов.

«В Европе где-то лига культурно противоречит федерации, где-то один человек возглавляет и лигу, и федерацию. Там нет полноценного интересного чемпионата, призрак же европейской лиги бродит давно.

В 2009 году Александр Медведев (первый президент Континентальной хоккейной лиги – Sports.ru) в Барселоне делал презентацию соревнования, и такой чемпионат был бы конкурентом НХЛ.

Но в итоге ИИХФ приняла решение создать Лигу чемпионов и предложила сыграть нашим клубам на общих основаниях, начиная где-то с августа. Мы ответили, что участвовать не будем, поскольку наше предложение сыграть на финальной стадии не было принято.

В плане конкуренции был создан мертворожденный продукт. Идея сама по себе слабая, но с точки зрения экономической и спортивной она имеет потенциал. Если несколько лучших клубов из Финляндии, Швеции, Чехии будут там, представляете, какой это будет чемпионат», – сказал Курбатов.