Гендиректор ФХР считает, что чемпионат с лучшими клубами России и Европы конкурировал бы с НХЛ
В ФХР считают, что чемпионат с лучшими клубами России и Европы конкурировал бы с НХЛ.
Такое мнение на панельной дискуссии Международного хоккейного форума высказал гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.
Сейчас клубы из Швеции, Чехии, Финляндии, Германии и Швейцарии участвуют в розыгрыше Лиги чемпионов.
«В Европе где-то лига культурно противоречит федерации, где-то один человек возглавляет и лигу, и федерацию. Там нет полноценного интересного чемпионата, призрак же европейской лиги бродит давно.
В 2009 году Александр Медведев (первый президент Континентальной хоккейной лиги – Sports.ru) в Барселоне делал презентацию соревнования, и такой чемпионат был бы конкурентом НХЛ.
Но в итоге ИИХФ приняла решение создать Лигу чемпионов и предложила сыграть нашим клубам на общих основаниях, начиная где-то с августа. Мы ответили, что участвовать не будем, поскольку наше предложение сыграть на финальной стадии не было принято.
В плане конкуренции был создан мертворожденный продукт. Идея сама по себе слабая, но с точки зрения экономической и спортивной она имеет потенциал. Если несколько лучших клубов из Финляндии, Швеции, Чехии будут там, представляете, какой это будет чемпионат», – сказал Курбатов.
Такой же трындец хотели сделать и в футболе с Суперлигой.
В хоккее замечательные внутренние чемпионаты в Европе, интересные собственному зрителю.
Ни Кожевников, ни Назаров, ни бывший биатлонист Тихонов, ни депутат Терюшков (наиболее одиозные пациенты), ни Третьяк, безуспешно борющийся с надвигающейся деменцией, а действующий чиновник федерации хоккея))
"На дне посещаемость" при этом у гордого и успешного КХЛ посещаемость лишь на четвертом месте, практически не отличаясь и от 5-6 места, где небольшие ледовые арены у финнов и у чехов (по 5-6 тыс. зрителей)
https://www.sports.ru/hockey/1114983151-kxl-zanimaet-4-e-mesto-v-evrope-po-srednej-poseshhaemosti-posle-chempi.html