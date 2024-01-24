Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 30+ голами в 7 и более сезонах. Среди россиян в истории НХЛ – 6-й

Теги рейтинги Тампа-Бэй Алексей Яшин Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Мартен Сен-Луи Сергей Федоров НХЛ Павел Буре Александр Могильный Стивен Стэмкос Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 30+ голами в 7 и более сезонах.

Форвард «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3). 

В текущем сезоне на его счету стало 80 (31+49) очков в 47 играх. 

Сезон с 30+ шайбами в рамках регулярок стал для 30-летнего россиянина 7-м в лиге. В истории «Тампы» их больше только у Стивена Стэмкоса (8, в этом сезоне – 19 шайб в 45 играх), Кучеров опередил Мартена Сен-Луи (6). 

Среди россиян в истории НХЛ Кучеров стал 6-м игроком с таким достижением. Больше таких сезонов у Александра Овечкина («Вашингтон», 17, в этом сезоне – 8 шайб в 42 играх), Сергея Федорова (10), Ильи Ковальчука (9), Александра Могильного (8), столько же – у Павла Буре (7). 

Кучеров обошел Алексея Яшина (6), Евгения Малкина («Питтсбург», 6, в этом сезоне – 15 шайб в 44 играх), Владимира Тарасенко («Оттава», 6, в этом сезоне – 12 шайб в 41 игре). 

Отметим, что личный рекорд Никиты по голам за одну регулярку – 41 в 82 играх (сезон-2018/19). 

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12 комментариев
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У Кучерова 6-й сезон 80+ очков!
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Ответ Фанат спорта01
у Малкина только 6 таких сезонов?
06/07 - 33, 07/08 - 47, 08/09 - 35, 11/12 - 50, 16/17 - 33,
17/18 - 42. Еще два сезона по 28 и два по 27
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Думается и до Стэмкоса доберётся.Хотя у Стэмкоса есть шанс и в этом сезоне забить 30шайб,сейчас у него 19.
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Никита хорош, гонка за Арт жаркая
Завтра ждем ответ Маккинона в матче с Вашиками
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Ответ Фанат спорта01
у Малкина только 6 таких сезонов?
да
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у Малкина только 6 таких сезонов?
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Машина
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А говорили, не снайпер.
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Куч могуч!
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Куч могуч!
Наверняка забросит 50 шайб в этом сезоне.
Сезон может стать для него рекордным, как по шайбам, так по очкам!
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Ждем от Кучерова 50 шайб за сезон!!!
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Ответ Сергей Фетисов
Думается и до Стэмкоса доберётся.Хотя у Стэмкоса есть шанс и в этом сезоне забить 30шайб,сейчас у него 19.
Тут такое дело что Куч может добраться потому что Стэмкоса к тому времени в клубе не будет. У него истекает контракт, а переговоров со стороны клуба нет
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