Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 30+ голами в 7 и более сезонах. Среди россиян в истории НХЛ – 6-й

Никита Кучеров – 2-й игрок «Тампы» с 30+ голами в 7 и более сезонах.

Форвард « » набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

В текущем сезоне на его счету стало 80 (31+49) очков в 47 играх.

Сезон с 30+ шайбами в рамках регулярок стал для 30-летнего россиянина 7-м в лиге. В истории «Тампы» их больше только у (8, в этом сезоне – 19 шайб в 45 играх), Кучеров опередил (6).

Среди россиян в истории НХЛ Кучеров стал 6-м игроком с таким достижением. Больше таких сезонов у («Вашингтон», 17, в этом сезоне – 8 шайб в 42 играх), Сергея Федорова (10), (9), Александра Могильного (8), столько же – у Павла Буре (7).

Кучеров обошел Алексея Яшина (6), Евгения Малкина («Питтсбург», 6, в этом сезоне – 15 шайб в 44 играх), Владимира Тарасенко («Оттава», 6, в этом сезоне – 12 шайб в 41 игре).

Отметим, что личный рекорд Никиты по голам за одну регулярку – 41 в 82 играх (сезон-2018/19).