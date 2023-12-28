Кучеров – 11-й россиянин в истории НХЛ, достигший отметки 300 голов

Теги рейтинги Тампа-Бэй Павел Дацюк Алексей Яшин Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Павел Буре Александр Могильный Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров – 11-й россиянин в истории НХЛ, достигший отметки 300 голов.

Форвард «Тампы» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3).

В активе 30-летнего игрока стало 300 голов в 679 играх в рамках регулярок при 787 очках. 

До него отметки 300 шайб в лиге достигли 10 россиян. 

Это Александр Овечкин («Вашингтон», 828 голов в 1379 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 484 в 1096), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Вячеслав Козлов (356 в 1182), Алексей Яшин (337 в 850) и Павел Дацюк (314 в 953). 

Отметим, что в истории «Лайтнинг» Кучеров занимает 4-е место по голам. Выше идут Стивен Стэмкос (530 в 1036), Винсент Лекавалье (383 в 1037) и Мартен Сен-Луи (365 в 972). 

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6 комментариев
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пусть Куч станет вторым уже в следующем году
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Кучеров 191-й за всю историю по очкам , обошел Девида Кренчи и Клода Лемье(786).
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Тракториста бородатому!
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По силам стать вторым и среди наших, и в Тампе. И как же приятно теперь видеть Малкина на втором месте среди отечественных снайперов!
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За карьеру у Кучерова 300 , у Мэтьюса 327 . В сезоне 24 против 28 . Догоняем потихоньку)
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Ответ Костя Кот
пусть Куч станет вторым уже в следующем году
ты точно можешь в цифры?
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