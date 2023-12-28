Никита Кучеров – 11-й россиянин в истории НХЛ, достигший отметки 300 голов.

Форвард « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (2:3).

В активе 30-летнего игрока стало 300 голов в 679 играх в рамках регулярок при 787 очках.

До него отметки 300 шайб в лиге достигли 10 россиян.

Это Александр Овечкин («Вашингтон», 828 голов в 1379 играх), («Питтсбург», 484 в 1096), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Вячеслав Козлов (356 в 1182), Алексей Яшин (337 в 850) и Павел Дацюк (314 в 953).

Отметим, что в истории «Лайтнинг» Кучеров занимает 4-е место по голам. Выше идут Стивен Стэмкос (530 в 1036), Винсент Лекавалье (383 в 1037) и Мартен Сен-Луи (365 в 972).