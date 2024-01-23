ФХР: «Мониторим ситуацию на рынке агентов. Отмечаем своевременность поручения Путина о закреплении мер, направленных на совершенствование их деятельности»

ФХР опубликовала заявление относительно работы с неаккредитованными агентами.

«Федерация хоккея России в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» осуществляет контроль за деятельностью хоккейных агентов.

Образована Комиссия по аккредитации хоккейных агентов, сформированная с участием представителей Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.

Для осуществления работы в качестве хоккейного агента необходимо получить аккредитацию в соответствии с Положением о деятельности хоккейных агентов.

Работа с неаккредитованными хоккейными агентами влечет применение санкций, включая штрафные санкции, дисквалификации, в том числе как к хоккеистам, так и к работникам хоккейных клубов.

Все допущенные нарушения оперативно выявляются, к нарушителям применяются санкции, либо материалы передаются в правоохранительные органы.

ФХР на постоянной основе мониторит ситуацию на рынке хоккейных агентов и отмечает своевременность поручения президента Российской Федерации В.В. Путина о законодательном закреплении дополнительных мер, направленных на совершенствование деятельности хоккейных агентов.

С учетом наработанной практики ФХР готовит свои предложения по усилению ответственности недобросовестных посредников, которые вводят спортсменов в заблуждение относительно законности их деятельности.

В настоящее время Комиссия готовит материалы по ООО «ЛОВИ ГОЛ», предлагающему хоккеистам агентские услуги без аккредитации при явном проявлении конфликта интересов, что является нарушением Положения о деятельности хоккейных агентов и Кодекса этики Федерации хоккея России. По двум лицам, работающим без аккредитации, материалы переданы в прокуратуру», – говорится в заявлении ФХР.

Напомним, в декабре 2023 года Владимир Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»