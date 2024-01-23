ФХР: «Мониторим ситуацию на рынке агентов. Отмечаем своевременность поручения Путина о закреплении мер, направленных на совершенствование их деятельности»

Теги ФХР Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

ФХР опубликовала заявление относительно работы с неаккредитованными агентами.

«Федерация хоккея России в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» осуществляет контроль за деятельностью хоккейных агентов.

Образована Комиссия по аккредитации хоккейных агентов, сформированная с участием представителей Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.

Для осуществления работы в качестве хоккейного агента необходимо получить аккредитацию в соответствии с Положением о деятельности хоккейных агентов.

Работа с неаккредитованными хоккейными агентами влечет применение санкций, включая штрафные санкции, дисквалификации, в том числе как к хоккеистам, так и к работникам хоккейных клубов.

Все допущенные нарушения оперативно выявляются, к нарушителям применяются санкции, либо материалы передаются в правоохранительные органы.

ФХР на постоянной основе мониторит ситуацию на рынке хоккейных агентов и отмечает своевременность поручения президента Российской Федерации В.В. Путина о законодательном закреплении дополнительных мер, направленных на совершенствование деятельности хоккейных агентов.

С учетом наработанной практики ФХР готовит свои предложения по усилению ответственности недобросовестных посредников, которые вводят спортсменов в заблуждение относительно законности их деятельности.

В настоящее время Комиссия готовит материалы по ООО «ЛОВИ ГОЛ», предлагающему хоккеистам агентские услуги без аккредитации при явном проявлении конфликта интересов, что является нарушением Положения о деятельности хоккейных агентов и Кодекса этики Федерации хоккея России. По двум лицам, работающим без аккредитации, материалы переданы в прокуратуру», – говорится в заявлении ФХР.

Напомним, в декабре 2023 года Владимир Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов.

Владимир Путин: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ФХР какое-то сборище арлекинов. До поручения Путина что, не было нарушений, не было работы с неакредитованными агентами??? Получается Путин, будучи президентом РФ это заметил, а люди, которые всю жизнь в хоккее нет. Полная чепуха. Просто ФХР был выгоден этот бардак , вот и все. Ловить рыбку в мутной воде всегда безопаснее.
+8
-1
+7
Ох, уж этот бюрократический язык
+3
0
+3
Все на выборы! Надо было в конце написать, чтобы совсем было понятно зачем это пафосное сообщение.
0
0
0
Он уже забыл что поручил, а вы всё пуканы рвёте. Вы профессионалы, решайте сами какие действия лучше для лиги и для хоккея в целом.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий