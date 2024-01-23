Любимов о жизни во Франции: «В Гренобле нет пробок, как в Москве. Со всех сторон горы, очень красиво, чистый воздух. Можно даже воду из-под крана пить»

Роман Любимов поделился впечатлениями от жизни во Франции.

Нападающий перешел во французский «Гренобль» в ноябре 2023 года.

«Мне нравится в Гренобле, этот город называют «столицей Альп». Со всех сторон горы, можно выйти на балкон, полюбоваться видами. Здесь очень красиво, чистый воздух, тут можно даже воду из-под крана пить.

В Гренобле нет пробок, как в Москве, что уже хорошо (смеется). Погода очень радует, здесь самая низкая температура была минус три, когда в Москве стояли тридцатиградусные морозы», – сказал нападающий «Гренобля» .