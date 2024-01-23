Любимов о жизни во Франции: «В Гренобле нет пробок, как в Москве. Со всех сторон горы, очень красиво, чистый воздух. Можно даже воду из-под крана пить»
Роман Любимов поделился впечатлениями от жизни во Франции.
Нападающий перешел во французский «Гренобль» в ноябре 2023 года.
«Мне нравится в Гренобле, этот город называют «столицей Альп». Со всех сторон горы, можно выйти на балкон, полюбоваться видами. Здесь очень красиво, чистый воздух, тут можно даже воду из-под крана пить.
В Гренобле нет пробок, как в Москве, что уже хорошо (смеется). Погода очень радует, здесь самая низкая температура была минус три, когда в Москве стояли тридцатиградусные морозы», – сказал нападающий «Гренобля» Роман Любимов.
Экономика в стагнации — смотря с чем сравнивать. Но западно-европейские страны давно не отличаются темпами роста экономики. Растут от большой базы, но темпы не ахти.
Безработица — там она выше, чем в России по целому ряду причин. Но не критично высокая, конечно.
Высокие цены — во Франции да, высокие, особенно в Париже. Франция вообще страна дорогая.
Галопирующая инфляция — не галопирующая, но выше той, к которой там все привыкли за последние 20 лет.
Толпы нелегальных и агрессивных эмигрантов — смотря в каком районе окажешься. В Гренобле наверно не так все плохо, но в Марселе дела обстоят хуже.
Ценности у всех разные. В том числе в России. Исторически в культурном плане Франция и Россия близки.
Но так, наброс хороший. )
там всё плохо...экономика в стагнации безработица высокие цены галопирующая инфляция толпы нелегальных агрессивных эммигрантов+ нетрадиционные ценности чуждые нашим людям !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но мне лично больше с обводного канала нравиццо !!!!!!!!!!
если вы были пару дней в каком-то городе или стране это совсем не значит что вы что-то знаете о глубинной жизни местных аборигенов..
где ты тут юмореску увидел ???