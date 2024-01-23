Любимов о жизни во Франции: «В Гренобле нет пробок, как в Москве. Со всех сторон горы, очень красиво, чистый воздух. Можно даже воду из-под крана пить»

Теги Гренобль Роман Любимов высшая лига Франция Хоккей

Роман Любимов поделился впечатлениями от жизни во Франции.

Нападающий перешел во французский «Гренобль» в ноябре 2023 года.

«Мне нравится в Гренобле, этот город называют «столицей Альп». Со всех сторон горы, можно выйти на балкон, полюбоваться видами. Здесь очень красиво, чистый воздух, тут можно даже воду из-под крана пить.

В Гренобле нет пробок, как в Москве, что уже хорошо (смеется). Погода очень радует, здесь самая низкая температура была минус три, когда в Москве стояли тридцатиградусные морозы», – сказал нападающий «Гренобля» Роман Любимов.

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35 комментариев
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Самая лучшая вода из под крана в Дилижане, потом Сан-Франциско, потом Гренобль...
+13
-1
+12
Лепота. А если ещё зп такая, что можно жить без забот, то можно в Гренобле до пенсии играть
+9
-1
+8
Ответ catcher69
Брехня !!!!!!!!!!!!!!!!! там всё плохо...экономика в стагнации безработица высокие цены галопирующая инфляция толпы нелегальных агрессивных эммигрантов+ нетрадиционные ценности чуждые нашим людям !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там все плохо — не все, но везде есть свои проблемы.
Экономика в стагнации — смотря с чем сравнивать. Но западно-европейские страны давно не отличаются темпами роста экономики. Растут от большой базы, но темпы не ахти.
Безработица — там она выше, чем в России по целому ряду причин. Но не критично высокая, конечно.
Высокие цены — во Франции да, высокие, особенно в Париже. Франция вообще страна дорогая.
Галопирующая инфляция — не галопирующая, но выше той, к которой там все привыкли за последние 20 лет.
Толпы нелегальных и агрессивных эмигрантов — смотря в каком районе окажешься. В Гренобле наверно не так все плохо, но в Марселе дела обстоят хуже.
Ценности у всех разные. В том числе в России. Исторически в культурном плане Франция и Россия близки.

Но так, наброс хороший. )
+8
-1
+7
Ответ Mohnatiy
Самая лучшая вода из под крана в Дилижане, потом Сан-Франциско, потом Гренобль...
А Боржом? Ты думай сначала, потом пиши!
+5
-1
+4
Брехня !!!!!!!!!!!!!!!!!
там всё плохо...экономика в стагнации безработица высокие цены галопирующая инфляция толпы нелегальных агрессивных эммигрантов+ нетрадиционные ценности чуждые нашим людям !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+9
-7
+2
Ответ NikitaKrylov
Лепота. А если ещё зп такая, что можно жить без забот, то можно в Гренобле до пенсии играть
Думаю что вряд ли. у топов 6000 евро на руки не больше в месяц. Может он в их числе.
+2
0
+2
Ответ Melnikov1968
Однозначно 😊😊😊
со вкусом авроры !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но мне лично больше с обводного канала нравиццо !!!!!!!!!!
+1
0
+1
Ответ catcher69
потомучто наша вода из невы и фонтанки целебная !!!!!!!!!!!
Однозначно 😊😊😊
+1
0
+1
Ответ Melnikov1968
Больше 30 лет живу в Санкт-Петербурге, и всегда пью воду из под крана. Нормальная вода.
потомучто наша вода из невы и фонтанки целебная !!!!!!!!!!!
+2
-1
+1
Ответ catcher69
нет, там везде всё плохо...я знаю !!!!!!!!!!! В гренобле по-любому хуже чем в нальчике потомучто у нас горы на кавказе выше и сервис лучше !!!!!!!!!!! франция и россия не могут быть близки не в культурном не в историческом плане...лишь прозападная дворянская знать и всякие либеральные герцены и чаадаевы, а настоящий наш крестьянский народ знал про вашу хранцию только то что там бунапартия жил !!!!!!!
По моему скромному опыту сервисов в предгорье Кавказа и Альп. Все что касается горного сервиса Франция одна из самых успешных стран в мире.(лыжный спорт, прогулки по горам, общественный транспорт а так же транспорт в горах и т.д. )
+1
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Ответ Александр Устинов
Думаю что вряд ли. у топов 6000 евро на руки не больше в месяц. Может он в их числе.
Думаю, у него неплохие накопления за годы игры в КХЛ.)
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Ответ catcher69
а 500 на что хватит....друг спрашивает ))))))
Передайте пожалуйста другу что на билет до Нальчика должно хватить.
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Ответ catcher69
понятия не имею но уверен что безопаснее чем в париже или мюнхене однозначно !!!!!!!!!!!!
А вы где-нибудь из этих городов были? Я к примеру могу судить поэтому что я здесь живу. Да и в принципе много где побывал. Откуда у вас такая осведомленность?
0
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Больше 30 лет живу в Санкт-Петербурге, и всегда пью воду из под крана. Нормальная вода.
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Ответ vzi
Думаю, у него неплохие накопления за годы игры в КХЛ.)
думаю что может и так. в целом 3000 хватит что бы без бедно жить одному так точно. в двоем будет так же удобно просто в целом будет меньше свободы для спонтанные трат.
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Ответ Александр Устинов
Я могу ваш стиль к вам вернуть без проблем. Вопросом на вопрос знаете наверное кто отвечает? Поговорка в вашем стиле. Прошу прощения у остальных читателей за её применение.
нет не знаю, кто ???
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Ответ catcher69
вы зильберг ???
Я могу ваш стиль к вам вернуть без проблем. Вопросом на вопрос знаете наверное кто отвечает? Поговорка в вашем стиле. Прошу прощения у остальных читателей за её применение.
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Ответ Александр Устинов
Наш это чьих? Вы сами сударь чьих будете?
вы зильберг ???
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Ответ зильбер
Комментарий удален модератором
наш российский !!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Александр Устинов
А вы где-нибудь из этих городов были? Я к примеру могу судить поэтому что я здесь живу. Да и в принципе много где побывал. Откуда у вас такая осведомленность?
я телевизор смотрю там всё показывают и рассказывают и интервью берут у местных жителей...
если вы были пару дней в каком-то городе или стране это совсем не значит что вы что-то знаете о глубинной жизни местных аборигенов..
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Ответ catcher69
ник у тебя какой-то подозрительный...не наш !!!!!!!!!!!!!!! где ты тут юмореску увидел ???
Комментарий удален модератором
Ответ catcher69
ник у тебя какой-то подозрительный...не наш !!!!!!!!!!!!!!! где ты тут юмореску увидел ???
Наш это чьих? Вы сами сударь чьих будете?
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Ответ Александр Устинов
Думаю что вряд ли. у топов 6000 евро на руки не больше в месяц. Может он в их числе.
Для комфортной жизни маловато?
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Ответ зильбер
Комментарий удален модератором
ник у тебя какой-то подозрительный...не наш !!!!!!!!!!!!!!!
где ты тут юмореску увидел ???
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Ответ Александр Устинов
А расскажите мне насколько безопасно жить в Нальчике? Опыт общения с жителями кабардино балкарья был но не сказал бы что я вспоминал его с лёгкостью на сердце.
понятия не имею но уверен что безопаснее чем в париже или мюнхене однозначно !!!!!!!!!!!!
0
0
0
Ответ catcher69
нет, там везде всё плохо...я знаю !!!!!!!!!!! В гренобле по-любому хуже чем в нальчике потомучто у нас горы на кавказе выше и сервис лучше !!!!!!!!!!! франция и россия не могут быть близки не в культурном не в историческом плане...лишь прозападная дворянская знать и всякие либеральные герцены и чаадаевы, а настоящий наш крестьянский народ знал про вашу хранцию только то что там бунапартия жил !!!!!!!
Комментарий удален модератором
Ответ catcher69
воооооооооооот...!!!!!!!!!!!
А расскажите мне насколько безопасно жить в Нальчике? Опыт общения с жителями кабардино балкарья был но не сказал бы что я вспоминал его с лёгкостью на сердце.
0
0
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Ответ Александр Устинов
думаю что может и так. в целом 3000 хватит что бы без бедно жить одному так точно. в двоем будет так же удобно просто в целом будет меньше свободы для спонтанные трат.
а 500 на что хватит....друг спрашивает ))))))
0
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0
Ответ vzi
Там все плохо — не все, но везде есть свои проблемы. Экономика в стагнации — смотря с чем сравнивать. Но западно-европейские страны давно не отличаются темпами роста экономики. Растут от большой базы, но темпы не ахти. Безработица — там она выше, чем в России по целому ряду причин. Но не критично высокая, конечно. Высокие цены — во Франции да, высокие, особенно в Париже. Франция вообще страна дорогая. Галопирующая инфляция — не галопирующая, но выше той, к которой там все привыкли за последние 20 лет. Толпы нелегальных и агрессивных эмигрантов — смотря в каком районе окажешься. В Гренобле наверно не так все плохо, но в Марселе дела обстоят хуже. Ценности у всех разные. В том числе в России. Исторически в культурном плане Франция и Россия близки. Но так, наброс хороший. )
Гренобле очень дружелюбный для эмигрантов ищ всех стран. По этому есть проблемы с эмигрантов из африканских стран. Французы называют Гренобле французским Чикаго))) Отчасти это имеет место быть.
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Ответ Александр Устинов
Передайте пожалуйста другу что на билет до Нальчика должно хватить.
это хорошо...!!!!!!!!!!!!
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