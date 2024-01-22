Роман Любимов: «Во Франции мне не хватает пельменей, очень хочу их поесть. В магазинах не нашел»

Роман Любимов рассказал, что во Франции ему не хватает пельменей.

Нападающий перешел во французский «Гренобль» в ноябре 2023 года.

«Самое сложное то, что я здесь без семьи. Они пока в Москве, очень долгий процесс при оформлении документов для визы. С женой, детьми, родителями часто созваниваемся.

Хорошо, что после новогодних праздников Никита Пивцакин прилетел сюда, стало полегче. Начали даже в раздевалке свою музыку включать. У нас ребята много хороших французских песен включают, но надо текст понимать, чтобы было интересно.

Еще во Франции мне не хватает пельменей, очень хочу их поесть. Раньше в Гренобле был русский ресторан «Калинка», но год назад он закрылся. В магазинах искал пельмени и не нашел.

Бывает, я сам готовлю. Мне жена рецепты присылает, покупаю необходимые продукты и готовлю. Чередую, в общем, в рестораны тоже хожу. Когда выездные игры, у нас есть командные обеды или ужины. Когда домашняя серия – все сами», – сказал нападающий «Гренобля» Роман Любимов.