Роман Любимов: «Во Франции мне не хватает пельменей, очень хочу их поесть. В магазинах не нашел»

Теги Никита Пивцакин Гренобль Роман Любимов высшая лига Франция Питание Хоккей

Роман Любимов рассказал, что во Франции ему не хватает пельменей.

Нападающий перешел во французский «Гренобль» в ноябре 2023 года.

«Самое сложное то, что я здесь без семьи. Они пока в Москве, очень долгий процесс при оформлении документов для визы. С женой, детьми, родителями часто созваниваемся.

Хорошо, что после новогодних праздников Никита Пивцакин прилетел сюда, стало полегче. Начали даже в раздевалке свою музыку включать. У нас ребята много хороших французских песен включают, но надо текст понимать, чтобы было интересно.

Еще во Франции мне не хватает пельменей, очень хочу их поесть. Раньше в Гренобле был русский ресторан «Калинка», но год назад он закрылся. В магазинах искал пельмени и не нашел.

Бывает, я сам готовлю. Мне жена рецепты присылает, покупаю необходимые продукты и готовлю. Чередую, в общем, в рестораны тоже хожу. Когда выездные игры, у нас есть командные обеды или ужины. Когда домашняя серия – все сами», – сказал нападающий «Гренобля» Роман Любимов.

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25 комментариев
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Ответ khayembii
Это странно. В Париже как и рестораны с русской кухней есть, так и магазинчики приезжих
Осталось научиться читать новость и взять линейку и изменить расстояние от Гренобля до Парижа
+21
-1
+20
Ответ catcher69
пельмени бедолага слепить не может...
Да уж)
+10
0
+10
пельмени бедолага слепить не может...
+16
-7
+9
в Европе называют итальянским словом равиоли всё что с начинкой в тесте.
И только у немцев и русских есть отдельное слово Пельмени и Maultaschen
+8
-2
+6
Ответ Александр Устинов
я ему подскажу что и как))). Сам живу в Гренобле. И тут есть так называемые "Арменские магазины"
Так налепите сотни три и придите на матч с плакатом "Рома, продам пельмени!"
+4
0
+4
Муки и фарша тоже во Франции нет
+4
0
+4
Ответ BT
3 часа на поезде (скоростной экспресс TGV). Если уж заела так тоска по пельменям, можно выбраться.
я ему подскажу что и как))). Сам живу в Гренобле. И тут есть так называемые "Арменские магазины"
+4
0
+4
Ответ Пылесос
В Париже есть русские магазины. У нас в Торонто их достаточно, а в районах, где живут наши бывшие, или куда им быстро доехать - даже в канадских магазинах большое количество русских товаров от варенья и пряников до пельменей. Уверен, что и в Париже этого хватает.
А причем тут Париж и альпийская деревня под названием Гренобль?))
+4
-1
+3
Вообще-то во Фроанции есть русские магазины. Но можно и самому побольше налепить и закинуть в морозилку.
+4
-1
+3
Ответ Booligan
Из Парижа нет команд в чемпионате, например
Есть. Называется Серёжи-Понтуаз. Это пригород Парижа дефакто. Но на карте это один город.
+2
0
+2
Ответ Booligan
Из Парижа нет команд в чемпионате, например
везти из другого города - разморозятся, я б не стал
+2
0
+2
Ответ Биомеханоид
Муки и фарша тоже во Франции нет
Фарш французское слово, но скорее всего его там нет, загнивают
+1
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Ответ iron_m
Так налепите сотни три и придите на матч с плакатом "Рома, продам пельмени!"
Не поверьте делал похожий трюк с Кокосом для Щербака Никиты. Когда он в ноябре приехал в Гренобль играть. А он сделал вид что не заметил меня)))) Ему даже партнёр на плакат указал. Результат тот же. Звезду видать так и не отпустил))). На вопрос почему кокос, ответ такой, У него в интервью было что он незнает как открыть кокос. Это было когда он играл за Монреаль.
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самому сделать не вариант? чай, не борщ, попроще будэ
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Это чисто парижский секрет: пельмени находит только тот, кто знает слово "Гугл" ;)
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Ответ Booligan
Осталось научиться читать новость и взять линейку и изменить расстояние от Гренобля до Парижа
ахахаха
0
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0
Ответ Booligan
Осталось научиться читать новость и взять линейку и изменить расстояние от Гренобля до Парижа
3 часа на поезде (скоростной экспресс TGV). Если уж заела так тоска по пельменям, можно выбраться.
+1
-1
0
В Париже есть русские магазины. У нас в Торонто их достаточно, а в районах, где живут наши бывшие, или куда им быстро доехать - даже в канадских магазинах большое количество русских товаров от варенья и пряников до пельменей. Уверен, что и в Париже этого хватает.
+3
-3
0
китайские уж в любой точке Европы есть
+1
-1
0
Ответ Booligan
Осталось научиться читать новость и взять линейку и изменить расстояние от Гренобля до Парижа
Играет он все время в Гренобле, выездов во французском чемпионате нет?
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Ответ Михаил Черный
Играет он все время в Гренобле, выездов во французском чемпионате нет?
Из Парижа нет команд в чемпионате, например
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Ответ Александр Устинов
Есть. Называется Серёжи-Понтуаз. Это пригород Парижа дефакто. Но на карте это один город.
Ок, как там с пельменями? Или надо курьера нанять, чтобы во время игры метнулся с пельменями от русского магазинчика до этой задницы в двух часах езды по пробкам?
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Ответ Booligan
Ок, как там с пельменями? Или надо курьера нанять, чтобы во время игры метнулся с пельменями от русского магазинчика до этой задницы в двух часах езды по пробкам?
да эта "задница" просто спортсмен с соответстующим уровнем... ждёт жену, та либо сама налепит, либо в интернете найдёт поставщика и доставку... а может он не так уж и скучает, просто ляпнул...
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