Любимов о Кубке Франции: «В стране хоккей очень любят. На финале в Париже было около 18 тысяч болельщиков»

Роман Любимов высказался о победе в финале Кубка Франции.

Российский форвард «Гренобля» в матче против «Дюнкерк Корсарс» (7:4) сделал 2 передачи.

«Хоккейный Кубок Франции, как российский футбольный кубок – могут участвовать все команды, из всех лиг. Кубок идет параллельно с играми чемпионата.

С 1/16 финала проходит жеребьевка на каждый раунд. Например, наша команда из высшей лиги, а «корсары», кого мы обыграли, они из лиги ниже. Они, кстати, в полуфинале победили наш фарм-клуб.

Во Франции хоккей очень любят, вчера на финале в Париже было около 18 тысяч болельщиков. Была прекрасная атмосфера, поддержка. У «корсаров» болельщики с музыкальными инструментами приехали – целый оркестр. Мы играем в хоккей, а на трибунах всю игру трубы, барабаны, песни – классная атмосфера.

После кубковой победы у нас была небольшая вечеринка в ресторане. Завтра нам уже в Ниццу выезжать на игру.

Какая задача на сезон? Наша задача на сезон – выиграть Магнус лигу, у клуба юбилей – 60 лет. Президент клуба заряжен на этот трофей, все хоккеисты тоже замотивированы», – сказал нападающий «Гренобля» .