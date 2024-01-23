Каменский про автогол Малкина: «Инцидент, который может случиться с каждым. Серьезной реакции со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все»

Валерий Каменский высказался об автоголе «Питтсбурга» в матче с «Аризоной».

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Койотис» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на полевого игрока при отложенном штрафе.

сделал пас назад в своей зоне на форварда . Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.

«Это инцидент, который может случиться с каждым. Здесь ничего страшного нет.

Конечно, это обидная ошибка, но никакой серьезной реакции на это со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

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