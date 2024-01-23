Каменский про автогол Малкина: «Инцидент, который может случиться с каждым. Серьезной реакции со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все»
Валерий Каменский высказался об автоголе «Питтсбурга» в матче с «Аризоной».
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на полевого игрока при отложенном штрафе.
Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.
«Это инцидент, который может случиться с каждым. Здесь ничего страшного нет.
Конечно, это обидная ошибка, но никакой серьезной реакции на это со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.