Каменский про автогол Малкина: «Инцидент, который может случиться с каждым. Серьезной реакции со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все»

Теги Питтсбург Аризона Крис Летанг Евгений Малкин НХЛ Валерий Каменский Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский высказался об автоголе «Питтсбурга» в матче с «Аризоной».

Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на полевого игрока при отложенном штрафе.

Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота. 

«Это инцидент, который может случиться с каждым. Здесь ничего страшного нет.

Конечно, это обидная ошибка, но никакой серьезной реакции на это со стороны команды не будет. Пошутят над ним и все», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский. 

Самый ужасный гол в карьере Малкина – в свои ворота 😱

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3 комментария
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Помимо побед в Кубке Стэнли, запомнит и этот момент на всю жизнь. Расскажет детям в старости, вместе посмеются
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С удовольствием послушал бы это самое "пошутят над ним и все" - дружеские приколы в раздевалке - это обычно что-то с чем-то )))
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