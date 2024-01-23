Терещенко про автогол Малкина: «Летанг неудобно отдал ему передачу. Такое бывает, шайба просто сошла с клюшки. Видно, что оба расстроились, не стоит никого винить»
Алексей Терещенко высказался об автоголе «Питтсбурга» в матче с «Аризоной».
Эпизод произошел в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:5). При счете 2:3 «Пингвинс» заменили вратаря на шестого полевого игрока при отложенном штрафе.
Крис Летанг сделал пас назад в своей зоне на форварда Евгения Малкина. Тот не сумел обработать шайбу, и она зашла в пустые ворота.
«Летанг неудобно отдал ему передачу. Такое бывает, что шайба просто сошла с клюшки. Летанг отдал очень тихо, поэтому Жене просто было неудобно.
Правда готовят, что нет плохого паса, а есть плохой прием. Но не стоит никого винить. Видно, что оба они расстроились», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.