Тоффоли с хет-триком, Беннетт с 3 передачами и Демко с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Тайлер Тоффоли, Сэм Беннетт и Тэтчер Демко – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, сделавший шатаут в матче против «Чикаго» (2:0). Голкипер отбил 31 бросок. Этот шатаут стал для него пятым в сезоне. Он делит лидерство по этому показателю с Тристаном Джерри и Коннором Ингрэмом.

Вторая звезда – нападающий «Флориды» Сэм Беннетт с 3 передачами в игре с «Нэшвиллом» (4:1).

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Тайлер Тоффоли с хет-триком в матче против «Вегаса» (6:5 ОТ).