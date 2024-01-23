Тоффоли с хет-триком, Беннетт с 3 передачами и Демко с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Флорида Ванкувер НХЛ Тайлер Тоффоли Сэм Беннетт Тэтчер Демко Хоккей

Тайлер Тоффоли, Сэм Беннетт и Тэтчер Демко – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, сделавший шатаут в матче против «Чикаго» (2:0). Голкипер отбил 31 бросок. Этот шатаут стал для него пятым в сезоне. Он делит лидерство по этому показателю с Тристаном Джерри и Коннором Ингрэмом.

Вторая звезда – нападающий «Флориды» Сэм Беннетт с 3 передачами в игре с «Нэшвиллом» (4:1).

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси» Тайлер Тоффоли с хет-триком в матче против «Вегаса» (6:5 ОТ).

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3 комментария
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Всё по делу
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надо было Ткачука включать 1+1 по пустым воротам, наверное лидер по очкам по пустым
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если бы кяконен,не привез своим удалением гол тоже бы попал.много тащил
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