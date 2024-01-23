Рид Буше: «Ковальчук – легенда, ролевая модель для многих. Прекрасно, когда в раздевалке есть такие хоккеисты, как он»

Рид Буше поделился мнением о форварде Илье Ковальчуке.

40-летний форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 играх за «Спартак» в этом сезоне.

– 19 января вы сыграли в матче со « » против . Немало людей говорит о его важной роли в раздевалке «Авангарда» в 2021 году, когда вы стали чемпионами. Что вы можете вспомнить о нем?

– Кови – невероятный парень, прекрасно, когда в раздевалке есть такие хоккеисты, как он. Он легенда не только в России, но и везде. Он прекрасно играет, много работает за пределами льда.

– Как именно он своим опытом может помочь «Спартаку»?

– Наблюдать, как он тренируется, подходит к матчам, – это ценно. Для многих он ролевая модель.

– Много вопросов по его форме, поскольку он не играл до прихода в «Спартак» около двух лет. Можете ли вы представить себя вернувшимся в хоккей спустя такое время?

– Я не могу представить себя, вернувшегося на лед спустя два года. Думаю, на такое способен только он. Илья, как я сказал, невероятный работяга, и я не удивлен, что он смог вернуться. Но я если закончу, то закончу, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.