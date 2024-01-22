Щитов о Ковальчуке: «Гол в ворота «Ак Барса» подтверждает, что он отличный снайпер, его мастерство никуда не делось»

Никита Щитов оценил выступление Ильи Ковальчука в сезоне-2023/24.

40-летний форвард набрал 5 (4+1) баллов в 10 играх за «Спартак» в этом сезоне.

«Естественно, было понятно, что к концу чемпионата Ковальчук наберет лучшую форму. Гол, который забил в ворота «Ак Барса», подтверждает, что он отличный снайпер, что его мастерство никуда не делось.

Ковальчук показал прекрасный пример того, что даже пропустив два с половиной года, поддерживая при этом форму, можно приносить команде пользу на высоком уровне российского чемпионата», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Ковальчук – проблема или новый лидер «Спартака»?