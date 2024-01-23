Владимир Плющев: «ЦСКА можно спутать с минским «Динамо», «Амуром», «Куньлунем» в каких-то матчах. Особенность сезона КХЛ – нет лидеров! Ведущие клубы стали слабее»

Теги Ак Барс ЦСКА Лада Амур Спартак Владимир Плющев Илья Ковальчук Динамо Минск КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар потолок зарплат Хоккей

Владимир Плющев считает, что ведущие клубы КХЛ стали слабее.

– Готовы сделать первые выводы по регулярному сезону КХЛ?

– Бросается в глаза значительное количество овертаймов. Их, насколько понимаю, заметно больше, чем в прошлом сезоне. Но любой овертайм – это возможность разыграть не два очка, а три. А значит, неизбежно появляются лишние разговоры, совсем не о хоккее, которые мешают и лиге, и нашей игре в целом. 

Возьмите последние матчи «Ак Барса» и «Спартака», «Лады» и «Сочи». В Казани в концовке Илья Ковальчук классным броском переводит игру в овертайм. Но после игры одни говорят о его мастерстве, а другие – о том, что два защитника Казани зачем-то ушли с пятачка. Ну и кому нужны эти разговоры?

– Вам возразят, что овертаймы – это эффектно и непредсказуемо.

– Соглашусь только с тем, что они говорят о выранивании сил в лиге. Но это выравнивание, как не раз говорил, происходит за счет снижения уровня лидеров нашего хоккея. 

Мне, как воспитаннику ЦСКА, тяжело это признавать, но сегодня армейцев Москвы в каких-то матчах запросто можно спутать с минским «Динамо», «Амуром» и даже «Куньлунем». И это мы говорим о лучшем по составу и мастерству клубе лиги. 

Потолок зарплат усреднил температуру по нашей хоккейной больнице. Особенность этого сезона – нет лидеров! Середняки не стали сильнее, зато слабее стали ведущие клубы, которых ограничили в развитии. Вот и весь эффект! – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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2 комментария
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А надо, как в советские годы, чтобы ЦСКА чесал по 43 из 44 побед, Динамо и Спартак вечно разыгрывали 2-3 места, а остальные боролись за свои личные глобальные задачи?..

Все правильно сделали с потолком. Я бы еще ограничил прямое и косвенное финансирование профессиональных клубов компаниями под контролем государства. Посмотрел бы, как наши записные топы искали бы спонсоров на открытом рынке среди частников. Но это из области фантастики пока что. )
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Это не ведущие стали слабее, а другие стали сильнее. И нужно сделать так, чтобы ведущие не грабили другие клубы, пусть набирают из низших лиг, ведь, чем ровнее будут клубы, тем интересней, а то уже начинает надоедать, что в финале всегда одни и те же.
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