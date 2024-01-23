Владимир Плющев: «ЦСКА можно спутать с минским «Динамо», «Амуром», «Куньлунем» в каких-то матчах. Особенность сезона КХЛ – нет лидеров! Ведущие клубы стали слабее»

Владимир Плющев считает, что ведущие клубы КХЛ стали слабее.

– Готовы сделать первые выводы по регулярному сезону ?

– Бросается в глаза значительное количество овертаймов. Их, насколько понимаю, заметно больше, чем в прошлом сезоне. Но любой овертайм – это возможность разыграть не два очка, а три. А значит, неизбежно появляются лишние разговоры, совсем не о хоккее, которые мешают и лиге, и нашей игре в целом.

Возьмите последние матчи « » и « », «Лады» и « ». В Казани в концовке классным броском переводит игру в овертайм. Но после игры одни говорят о его мастерстве, а другие – о том, что два защитника Казани зачем-то ушли с пятачка. Ну и кому нужны эти разговоры?

– Вам возразят, что овертаймы – это эффектно и непредсказуемо.

– Соглашусь только с тем, что они говорят о выранивании сил в лиге. Но это выравнивание, как не раз говорил, происходит за счет снижения уровня лидеров нашего хоккея.

Мне, как воспитаннику ЦСКА, тяжело это признавать, но сегодня армейцев Москвы в каких-то матчах запросто можно спутать с минским «Динамо», «Амуром» и даже «Куньлунем». И это мы говорим о лучшем по составу и мастерству клубе лиги.

Потолок зарплат усреднил температуру по нашей хоккейной больнице. Особенность этого сезона – нет лидеров! Середняки не стали сильнее, зато слабее стали ведущие клубы, которых ограничили в развитии. Вот и весь эффект! – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.