Ротенберг о поражении от минского «Динамо»: «Не все получилось у СКА. Есть вопросы, которые нужно разобрать. Выводы будут сделаны»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от минского «Динамо».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Как и ожидали, соперник приехал очень злой, заряженный.

Мы доносили это до ребят, до игры, что это раненый зверь – они выйдут как на последний бой, и надо с первых секунд надо играть свою лучшую игру.

Не все получилось. Есть вопросы, которые нам нужно разобрать и сделать выводы по некоторым деталям.

Не будем это публично обсуждать, но выводы будут сделаны. И мы вернем к следующей игре наш настрой на каждую смену.

Хочу отметить сильную игру соперника – они очень самоотверженно сыграли, хорошо отоборонялись, здорово сыграл вратарь.

Мы понимали, что это минское «Динамо». Мы столько игр с ними сыграли и в плей-офф, и в этом сезоне. Кубок Первого канала не забываем – сборная Беларуси, наша тяжелейшая победа в этой игре. Ребята очень хорошо настроились на игру.

Мы свои шансы упустили. Хочу поблагодарить команду за одно очко, которое мы добыли – проявили характер, забили гол, но есть что улучшить.

Работаем дальше, по нарастающей. Держим в уме уже плей-офф», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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18 комментариев
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Рома задолбал стандартными постами после поражений))) ветеранов СКА попроси, они опять телегу накатают))
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Перед игрой желал победы Динамо и надо же срослось.Минск мои поздравления.
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Народ все видит!
Только честный труд!
Система работает!
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вспоминается Куравлев в роли Милославского:
https://m.youtube.com/watch?v=yTwD60ujRSI
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Да мы и не злые ехали к вам. Вот по доброму и взяли ОТ.
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Белорусы сломали систему
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А где же про народ, заговоры и судей?
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Всего один гол забили-это не все получилось.Скорее-ничего не получилось.
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Жаль не посмотрел , как аутсайдер систему Ротенберга из клана Ротенбергов рушит. Видимо питерская секта свидетелей Собчака деградирует.
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Белорусам У--Р--ААААААА!
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Ответ Дмитрий9779
Кто выбирает состав на игру?Вот к тому и претензии и выводы Кадейкин вообще нулевой,дал бы лучше молодым поиграть.
Вот, что значит иметь два состава, незнают кого на игру заявлять.
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По факту вышли уже на выигранный матч, вот и получили, всё по честному, играть нужно даже если соперник аутсайдер
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Новый день, новые причины
"не всё получилось"...
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Динамо красиво отшкурило выдающегося тренера .
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Ответ badr
Да мы и не злые ехали к вам. Вот по доброму и взяли ОТ.
С победой!
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