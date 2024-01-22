Ротенберг о поражении от минского «Динамо»: «Не все получилось у СКА. Есть вопросы, которые нужно разобрать. Выводы будут сделаны»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от минского «Динамо».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Как и ожидали, соперник приехал очень злой, заряженный.

Мы доносили это до ребят, до игры, что это раненый зверь – они выйдут как на последний бой, и надо с первых секунд надо играть свою лучшую игру.

Не все получилось. Есть вопросы, которые нам нужно разобрать и сделать выводы по некоторым деталям.

Не будем это публично обсуждать, но выводы будут сделаны. И мы вернем к следующей игре наш настрой на каждую смену.

Хочу отметить сильную игру соперника – они очень самоотверженно сыграли, хорошо отоборонялись, здорово сыграл вратарь.

Мы понимали, что это минское «Динамо». Мы столько игр с ними сыграли и в плей-офф, и в этом сезоне. Кубок Первого канала не забываем – сборная Беларуси, наша тяжелейшая победа в этой игре. Ребята очень хорошо настроились на игру.

Мы свои шансы упустили. Хочу поблагодарить команду за одно очко, которое мы добыли – проявили характер, забили гол, но есть что улучшить.

Работаем дальше, по нарастающей. Держим в уме уже плей-офф», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.