Даниил Апальков: «Сейчас Овечкин как начнет стрелять – и все, кто его хейтил, опять замолкнут. Кучеров – один из самых талантливых хоккеистов современности, пример для многих»

Даниил Апальков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

– Следишь ли за НХЛ? Удивляет ли тебя первое место Кучерова в гонке бомбардиров?

– Меня это абсолютно не удивляет, потому что это один из самых талантливых хоккеистов современности. Пусть бьет рекорды и ставит перед собой еще больше целей и задач.

Молодец, что из года в год показывает обалденный хоккей. Пример для многих, для пацанов, для молодых. Да просто красавчик, что тут вообще говорить.

По мере возможностей какие-то матчи и нарезки смотрю. Я сейчас убрал из жизни социальные сети, хожу с кнопочным телефоном, сейчас мне этого достаточно.

Могу посмотреть, но трудно следить, больше занят своей карьерой. Но все же жду, чтобы Саня Овечкин побил рекорд Гретцки. Думаю, этого все ждут. Всего 65 шайб осталось.

– Наверное, все-таки за года два сможет, как считаешь?

– Все в жизни может быть. Сейчас он как начнет стрелять – и все, кто его хейтил, опять замолкнут.

Поэтому мне просто хочется по-человечески поддержать его, и чтобы у него все сложилось.

– Кнопочный телефон – может, ты вдохновился примером Артемия Панарина?

– На самом деле я сам к этому пришел. Я читал про Панарина, но сейчас взял сам, потому что это мое видение всего.

Панарин не то, что меня удивил, но он тоже красавчик, молодец, значит, он знает, для чего это делает, – сказал нападающий «Барыса» Даниил Апальков.